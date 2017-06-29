Губернатор Воронежской области и мэр Конельяно наметили новые направления сотрудничества

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и мэр Конельяно Фабио Чавес наметили новые направления сотрудничества в среду, 28 июня. Договор об установлении побратимских связей между Россошью и Конельяно подписали в сентябре 2003 года, сообщил пресс-центр облправительства.

Соглашение предусматривает сотрудничество в культуре и искусстве, туризме и спорте. Регионы осуществляют обмен делегациями для изучения взаимного опыта в различных сферах. Алексей Гордеев и Фабио Чавес наметили развитие сотрудничества в торговле и промышленной отрасли. Россошь известна градообразующим предприятием ОАО «Минудобрения», Конельяно — машиностроением и химическим производством.

Губернатор встретился с президентом компании Pirelli в Милане Марко Тронкетти Провера 26 июня 2017 года. Глава предприятия высоко оценил работу Воронежского шинного завода под брендом Pirelli. Он отметил соответствие выпускаемых на заводе шин международным стандартам. Во вторник, 27 июня, делегаты встретились с представителями университетов и Ассоциации производителей области Венето. Глава Воронежской области отметил, что регион открыт к сотрудничеству с Венето.

Алексей Гордеев подписал соглашение о сотрудничестве с президентом Венето. Регионы договорились о взаимодействии в сферах государственного управления и местного самоуправления, торговли и экономики, здравоохранения, сельского хозяйства, туризма, спорта, образования.