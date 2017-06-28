Постпред США при ООН назвала лидера КНДР «параноиком»

В среду Хейли выступила на слушаниях в комитете по международным делам палаты представителей конгресса США. На вопрос о том, повлияло бы усиление присутствия США на развитие ядерной программы КНДР, Хейли ответила: «Чем больше давления мы окажем на КНДР, тем лучше».

«Речь идет о лидере-параноике (Ким Чен Ыне — ред.), который думает, что мы пытаемся убить его или сменить режим. Он держит свой народ в неведении, заставляя их слушать только то, что хочет он. И нам надо помнить, что он работает над ядерной программой», — сказала постпред США.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от угрозы со стороны США. Баллистические ракеты КНДР часто падают в исключительной экономической зоне Японии всего в нескольких сотнях километров от берега. Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет. Предыдущее испытание состоялось 29 мая, был проведен пуск баллистической ракеты с системой самонаведения для перехвата ракет противника.

Нынешний лидер КНДР Ким Чен Ын постоянно подчеркивает, что страна будет отстаивать самостоятельность и статус ядерного государства, так как наращивание ядерного потенциала является необходимой мерой для его защиты от США.