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21:36 (мск), источник: ТАСС

Лавров: разногласия не должны быть препятствием для диалога между РФ и Западом

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Разногласия не должны быть препятствием для диалога между Россией и западными странами. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: AP 2017

«Все больше и больше людей по обе стороны [на Востоке и Западе] хотят нормальных отношений, но политику определяют те, кто принимают решения в соответствующих столицах, — отметил Лавров. — Конечно, в любой ситуации есть возможность для достижения согласия. Наши отношения с Германией, несмотря на всю остроту противоречий между Россией и Западом в целом, то, что мы расходимся по целому ряду аспектов урегулирования в Сирии и на Украине, это отношения взаимоуважительные. Мы никогда не прекращали диалог».

По его словам, ранее замороженные каналы сотрудничества с ФРГ сейчас возобновляют свою работу. «Мы за то, чтобы именно такой был подход в наших отношениях с любой другой страной — Запада или какой угодно, — отметил глава МИД РФ. — Разногласия не должны быть препятствием для разговора, для того, чтобы выслушать и услышать друг друга». «Если будет добрая воля к тому, чтобы понимать законные интересы партнера, то, я убежден, компромиссы возможны в любой ситуации», — добавил он.

Министр указал, что хотя Россию обвиняют во всем, что происходит и в Европе, и в США, и на Ближнем Востоке, подобные обвинения не подкрепляются ни единым фактом якобы по причине секретности. «И по хакерам, и по химоружию, по Украине, — перечислил он. — По Украине говорят, что Россия должна все решить, забывая о том, что есть главный принцип урегулирования любого конфликта, означающий привлечение всех сторон».

Комментарии
7
Леонид Барковский
Мало того. Я готов поспорить, что когда Лаврова уйдут на пенсию, он переедет к дочке и прекрасно будет преподавать где-нибудь на кафедре в Массачусетсе, поскольку его профессиональных качеств никто не отрицает. Ну, а пока, делают, что скажут. У него нет возможности просто уйти. Один просился на пенсию. взяли за вымогательство мелочишки у Сечина. Сидит под домашним арестом.
"Кто не понял. тот поймет"(с)
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Евгений Васюта
Сергей Лавров будь достоин Горчакова Удачи..........
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Михаил Решетников
Не знаю, как у Захаровой, а у Лаврова там дети. А Путин это опять на потребу внутренней публике подбрасывает "двухминутку ненависти". Ему нужно власть как-то удерживать. ЫН в сев Корее тем же занимается
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