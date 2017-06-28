Лавров: разногласия не должны быть препятствием для диалога между РФ и Западом

«Все больше и больше людей по обе стороны [на Востоке и Западе] хотят нормальных отношений, но политику определяют те, кто принимают решения в соответствующих столицах, — отметил Лавров. — Конечно, в любой ситуации есть возможность для достижения согласия. Наши отношения с Германией, несмотря на всю остроту противоречий между Россией и Западом в целом, то, что мы расходимся по целому ряду аспектов урегулирования в Сирии и на Украине, это отношения взаимоуважительные. Мы никогда не прекращали диалог».

По его словам, ранее замороженные каналы сотрудничества с ФРГ сейчас возобновляют свою работу. «Мы за то, чтобы именно такой был подход в наших отношениях с любой другой страной — Запада или какой угодно, — отметил глава МИД РФ. — Разногласия не должны быть препятствием для разговора, для того, чтобы выслушать и услышать друг друга». «Если будет добрая воля к тому, чтобы понимать законные интересы партнера, то, я убежден, компромиссы возможны в любой ситуации», — добавил он.

Министр указал, что хотя Россию обвиняют во всем, что происходит и в Европе, и в США, и на Ближнем Востоке, подобные обвинения не подкрепляются ни единым фактом якобы по причине секретности. «И по хакерам, и по химоружию, по Украине, — перечислил он. — По Украине говорят, что Россия должна все решить, забывая о том, что есть главный принцип урегулирования любого конфликта, означающий привлечение всех сторон».