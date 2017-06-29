Алиханову сообщили о обысках в правительстве области

Сам Алиханов сейчас находится в рабочей поездке. Развернутые комментарии относительно следственных действий в учреждении, входящем в структуру правительства региона, пресс-секретарь Алиханова пообещала дать после возвращения врио губернатора в Калининград.

«Глава региона Антон Алиханов находится в рабочей поездке. Он проинформирован о прошедших действиях правоохранительных органов. Более полная информация будет предоставлена позже», — пояснила Родина «Новому Калининграду.Ru».

Напомним, в среду, около 16.30 стало известно о том, что в офисах Регионального управления заказчика капитального строительства по адресу Московский проспект, 95 находятся вооруженные автоматами представители силовых ведомств.

Тогда же РБК со ссылкой на издание «Национальные интересы» сообщил о возбуждении уголовного дела по факту завышения объемов выполненных работ при подготовке площадки строительства футбольного стадиона «Калининград-Арена» к Чемпионату мира по футболу. В рамках уголовного дела обыски проходили в правительстве Калининградской области и в офисе компании «ГлобалЭлектроСервис», пишет издание. По данным СМИ, сумма ущерба государству составляет более 500 млн рублей.

В Росгвардии «Новому Калининграду.Ru» подтвердили, что ОМОН оказывал поддержку силовым органам по проведению следственным мероприятий в учреждении.