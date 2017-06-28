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22:11 (мск), источник: Интерфакс

Чешский суд ликвидировал «представительство ДНР» в Остраве

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU — Суд чешского города Острава ликвидировал так называемое представительство ДНР как незаконное, заявил посол Украины в Чешской республике Евгений Перебийнис.

Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек выразил удовлетворение данным решением суда. «Я приветствую решение окружного суда в Остраве по запрету организации «Дипломатический центр Донецкой народной республики», — написал он в твиттере.

1 сентября МИД Украины направил ноту протеста в посольство Чешской республики в Киеве в связи с подтверждением информации о регистрации в Остраве так называемого представительства самопровозглашенной ДНР. В чешском внешнеполитическом ведомстве в тот же день сообщили, что намерены обратиться в краевой суд для ликвидации общественного объединения под названием «Представительский центр ДНР».

7 сентября премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заверил украинского премьера Владимира Гройсмана, что ни одна из так называемых самопровозглашенных республик не будет иметь дипломатической миссии в Чехии.

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