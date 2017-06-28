Чешский суд ликвидировал «представительство ДНР» в Остраве
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU — Суд чешского города Острава ликвидировал так называемое представительство ДНР как незаконное, заявил посол Украины в Чешской республике Евгений Перебийнис.
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU — Суд чешского города Острава ликвидировал так называемое представительство ДНР как незаконное, заявил посол Украины в Чешской республике Евгений Перебийнис.
Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек выразил удовлетворение данным решением суда. «Я приветствую решение окружного суда в Остраве по запрету организации «Дипломатический центр Донецкой народной республики», — написал он в твиттере.
1 сентября МИД Украины направил ноту протеста в посольство Чешской республики в Киеве в связи с подтверждением информации о регистрации в Остраве так называемого представительства самопровозглашенной ДНР. В чешском внешнеполитическом ведомстве в тот же день сообщили, что намерены обратиться в краевой суд для ликвидации общественного объединения под названием «Представительский центр ДНР».
7 сентября
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.