Чешский суд ликвидировал «представительство ДНР» в Остраве

Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек выразил удовлетворение данным решением суда. «Я приветствую решение окружного суда в Остраве по запрету организации «Дипломатический центр Донецкой народной республики», — написал он в твиттере.

1 сентября МИД Украины направил ноту протеста в посольство Чешской республики в Киеве в связи с подтверждением информации о регистрации в Остраве так называемого представительства самопровозглашенной ДНР. В чешском внешнеполитическом ведомстве в тот же день сообщили, что намерены обратиться в краевой суд для ликвидации общественного объединения под названием «Представительский центр ДНР».