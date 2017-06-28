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22:36 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Мосты сожжены». Донбасс не вернется под контроль Киева — Захарченко

По словам главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко, «разговаривать с Украиной мы будем только на единственной позиции — будем подписывать с ней межгосударственные договора».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко не видит возможности для возвращения Донбасса под контроль Киева, поскольку «мосты сожжены».

«В обозримом будущем не вижу возможности туда войти. А на кого (президента Украины Петра — Ред.) Порошенко менять? На Турчинова, Парубия, Авакова (секретарь СНБО Александр Турчинов, спикер Рады Андрей Парубий, глава МВД Арсен Аваков — Ред.)? Хоть одну кандидатуру назовите, с кем там говорить?» — сказал Захарченко в ходе прямой линии с жителями Донбасса, отвечая на вопрос, возможно ли возвращение Донбасса под контроль украинского правительства при смене власти в Киеве.

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Как заявил глава ДНР, «разговаривать с Украиной мы будем только на единственной позиции — будем подписывать с ней межгосударственные договора, у нас независимость от нее».

По его словам, ДНР уже прошла «точку невозврата».

«И не то, что мосты сожжены, их на самом деле взорвали, утопили в реках крови… Мы свою точку невозврата прошли. Те зверства, которые Украина сделала и делает до сих пор, ни в какой здравый смысл не укладываются», — добавил Захарченко.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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