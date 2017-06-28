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22:35 (мск), источник: ТАСС

Партия ПАРНАС выдвинула кандидатов на муниципальные выборы в Москве

Выборы в Советы муниципальных депутатов пройдут в единый день голосования 10 сентября в 124 муниципалитетах столицы.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Партия ПАРНАС выдвинула 296 кандидатов на участие в московских муниципальных выборах. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя партии Константин Мерзликин. При этом он отметил, что создать коалицию оппозиционных партий на выборах не удалось.

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«Сегодня состоялось собрание московской региональной организации, на котором было выдвинули 296 кандидатов в 103 муниципальных образованиях», — сказал он. По его словам, большинство кандидатов не состоят в партии и среди них нет широко известных людей. «В марте был начат проект по привлечению кандидатов, разделяющих цели партии, с ними общались члены специально созданной рабочей группы, которые проводили отбор», — рассказал заместитель председателя ПАРНАС.

Говоря о важности предстоящих выборов, Мерзликин указал, что «большое количество победивших кандидатов могут влиять на преодоление так называемого муниципального “фильтра” при выдвижении кандидата в мэры». «Если большое число кандидатов победят, это изменит политический климат в городе, будет другая обстановка», — полагает он. Он также сообщил, что ПАРНАС предлагал партии «Яблоко» сформировать «консолидированный список», но достичь соглашения не удалось.

В свою очередь, глава московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин заявил ТАСС, что представители ПАРНАС не проявляли особого интереса к созданию коалиции. «Был такой разговор, но давно, и потом ясно выраженного интереса к созданию консолидированного списка я не видел. А теперь, раз они выдвинули свой список, думаю, это невозможно», — считает лидер московского «Яблока». Партия выдвинет своих кандидатов 29 июня.

Выборы в Советы муниципальных депутатов пройдут в единый день голосования 10 сентября в 124 муниципалитетах столицы — во всех, кроме Щукино.

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