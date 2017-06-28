Партия ПАРНАС выдвинула кандидатов на муниципальные выборы в Москве

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Партия ПАРНАС выдвинула 296 кандидатов на участие в московских муниципальных выборах. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя партии Константин Мерзликин. При этом он отметил, что создать коалицию оппозиционных партий на выборах не удалось.

«Сегодня состоялось собрание московской региональной организации, на котором было выдвинули 296 кандидатов в 103 муниципальных образованиях», — сказал он. По его словам, большинство кандидатов не состоят в партии и среди них нет широко известных людей. «В марте был начат проект по привлечению кандидатов, разделяющих цели партии, с ними общались члены специально созданной рабочей группы, которые проводили отбор», — рассказал заместитель председателя ПАРНАС.

Говоря о важности предстоящих выборов, Мерзликин указал, что «большое количество победивших кандидатов могут влиять на преодоление так называемого муниципального “фильтра” при выдвижении кандидата в мэры». «Если большое число кандидатов победят, это изменит политический климат в городе, будет другая обстановка», — полагает он. Он также сообщил, что ПАРНАС предлагал партии «Яблоко» сформировать «консолидированный список», но достичь соглашения не удалось.

В свою очередь, глава московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин заявил ТАСС, что представители ПАРНАС не проявляли особого интереса к созданию коалиции. «Был такой разговор, но давно, и потом ясно выраженного интереса к созданию консолидированного списка я не видел. А теперь, раз они выдвинули свой список, думаю, это невозможно», — считает лидер московского «Яблока». Партия выдвинет своих кандидатов 29 июня.

Выборы в Советы муниципальных депутатов пройдут в единый день голосования 10 сентября в 124 муниципалитетах столицы — во всех, кроме Щукино.