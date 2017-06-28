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28 июня, источник: РИА Новости

США вводят новые меры безопасности в отношении иностранных самолетов

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США объявили в среду о введении новых мер безопасности, касающихся иностранных пассажирских самолетов, направляющихся в страну из-за рубежа.

Министр внутренней безопасности США Джон Келли в заявлении по этому поводу выразил уверенность, что все авиакомпании примут новые меры. Он также предупредил, что данные шаги не будут последними в вопросе ужесточения системы безопасности. «Бездействие — это не вариант», — подчеркнул министр.

Со своей стороны, представители американской администрации уточнили, что расширенные меры по проверке пассажиров и их персональных электронных устройств на предмет взрывных устройств коснутся двух тысяч авиарейсов, прилетающих в США ежедневно из 280 аэропортов в 105 странах.

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