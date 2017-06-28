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28 июня, источник: ТАСС

Зюганов предлагает законы, направленные на выход страны из кризиса

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов представил президенту РФ Владимиру Путину проект партии по выводу страны из кризиса.

Источник: РИА "Новости"

«У нас завершился съезд. На съезде избрана новая команда, довольно сильная, молодая, современная. Подготовлена реальная программа по выводу страны из кризиса. Я хотел ее представить, принес документы, наши проекты законов, — сказал Зюганов на встрече с президентом. — Считаю, что возможно расширить наполнение бюджета существенно. У нас подготовлен современный закон образования для всех.

Зюганов считает, что можно сосредоточить усилия на реализации программы поддержки детства, которую также подготовили коммунисты. Он также рассказал о «лучшей школе в стране».

«Рядом, в Совхозе Ленина, школа будущего. Мы на нее затратили, не взяв ни копейки у государства, 1,5 миллиарда рублей», — сказал Зюганов, добавив, что еще построен детский сад и детский парк по мотивам сказок Александра Пушкина.

«Приглашаем вас провести президиум госсовета или Госсовет», — сказал лидер КПРФ.

«За мед вам спасибо», — ответил Путин, имея в виду мед с пасеки Зюганова.

Лидер коммунистов рассказал также о хороших показателях производства совхоза Ленина.

Комментарии
2
Юрий Жданов
Значит у нас появилась четвертая программа выхода страны из кризиса? Может быть их, все четыре, опубликовать, чтоб у людей появилось понимание кто чего хочет и кто куда нас ведет?
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Леонид Барковский
Зато как послушаешь выступления Грудинина, директора этого. так называемого успешного сельхоз предприятия - так по его словам -сплошная оппа... И кому верить?
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