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28 июня, источник: ТАСС

Генпрокурор Венесуэлы заявила о государственном терроризме в стране

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас в среду обвинила правительство республики в государственном терроризме и игнорировании прав граждан.

Источник: Reuters

«Я думаю, что у нас в стране государственный терроризм, при котором было утрачено право на манифестации, при котором жестоко подавляются акции протеста, при котором гражданские лица привлекаются к ответственности военными судами, при котором проводятся обыски без разрешения», — сказала она на пресс-конференции, транслировавшаяся через приложение Periscope.

Диас также назвала незаконным решение Верховного суда, постановившего наделить полномочиями прокуратуры аппарат уполномоченного по правам человека. «Они дают вести расследования нарушений прав человека тем, кто, возможно, их и нарушает», — сказала она. По ее мнению, действия суда направлены на то, чтобы «упразднить прокуратуру».

С начала апреля в Венесуэле идут антиправительственные выступления, поводом для которых послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время, по данным Генеральной прокуратуры, погибли не менее 75 человек, пострадали свыше 1,4 тыс., в том числе порядка 300 сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии. Более 3,2 тыс. человек были задержаны.

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