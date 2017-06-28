Генпрокурор Венесуэлы заявила о государственном терроризме в стране
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас в среду обвинила правительство республики в государственном терроризме и игнорировании прав граждан.
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас в среду обвинила правительство республики в государственном терроризме и игнорировании прав граждан.
«Я думаю, что у нас в стране государственный терроризм, при котором было утрачено право на манифестации, при котором жестоко подавляются акции протеста, при котором гражданские лица привлекаются к ответственности военными судами, при котором проводятся обыски без разрешения», — сказала она на
Диас также назвала незаконным решение Верховного суда, постановившего наделить полномочиями прокуратуры аппарат уполномоченного по правам человека. «Они дают вести расследования нарушений прав человека тем, кто, возможно, их и нарушает», — сказала она. По ее мнению, действия суда направлены на то, чтобы «упразднить прокуратуру».
С начала апреля в Венесуэле идут антиправительственные выступления, поводом для которых послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время, по данным Генеральной прокуратуры, погибли не менее 75 человек, пострадали свыше 1,4 тыс., в том числе порядка 300 сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии. Более 3,2 тыс. человек были задержаны.