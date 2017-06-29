Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Украине готовят железнодорожную блокаду для России
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
Россиян ожидает повышение тарифов на услуги ЖКХ
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Звездные футболисты показали Россию фанатам (фото)Игроки, приехавшие в РФ на Кубок Конфедераций, делятся фотовпечатлениями со своими болельщиками
Алексей Воробьев резко похудел ради роли в американском сериале
Юлия Волкова из t.A.T.u. стала героиней шоу «Секрет на миллион»
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
Наталья Бондарчук заговорила о "подлости" Максаковой - СМИ
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
СМИ: Вера Брежнева удивила «мальчишеским» образом на выпускном
Наталья Бондарчук о "подлости" Максаковой - СМИ
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
9В Китае сошли два оползня
00:18 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко поздравил Президента Туркменистана с 60-летием

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с 60-летним юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«С Вашим именем неразрывно связаны общепризнанные успехи в политическом, социальном и экономическом развитии Туркменистана, укреплении его государственности и авторитета на международной арене, — говорится в поздравлении. — Искренне дорожу сложившимися между нами отношениями дружбы, доверия и поддержки. Высоко ценю Ваш личный вклад в становление и расширение белорусско-туркменского диалога».

Глава белорусского государства выразил убеждение, что достигнутые в ходе недавней встречи в Ашхабаде договоренности позволят и далее уверенно наращивать двустороннее взаимодействие на благо народов Беларуси и Туркменистана.

Александр Лукашенко пожелал Гурбангулы Бердымухамедову здоровья и неизменных побед во всех начинаниях.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Оранжевый уровень опасности объявлен по западу Беларуси
Директор стадиона в Молодечно присваивал зарплату фиктивного уборщика
Оранжевый уровень опасности объявлен по западу Беларуси
Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций
Лавров: разногласия не должны мешать диалогу с Западом
Счетная палата пожаловалась на Минздрав в СКР и Генпрокуратуру
Постпред США при ООН назвала лидера КНДР «параноиком»
Президент ЦСКА назвал Россию второсортной футбольной страной
В Чехии суд ликвидировал «представительство ДНР»
Генпрокурор заявила о государственном терроризме в Венесуэле
Спорт
Англия пыталась купить ЧМ-2018? О российской части доклада американского следователя Майкла Гарсии по выборам стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022 мы уже рассказали. Россия чиста. А вот Англия - не очень
Авто
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца Необычный случай произошел в пригороде американского города Розуэлл, хорошо известного любителям паранормальных явлений
Hi-Tech
Фото дня: Тиньков обещает заплатить за удаление Telegram За удаление Telegram предприниматель обещает деньги, которые якобы можно получить в одноименном банке
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
Как продать или купить гараж?
Названы города РФ с самым дорогим и самым дешевым жильем
Обманутых дольщиков пригласили в Госдуму
ФСО разрешили вести стройки в заповедниках
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот Школьная медаль дочери чиновницы из Адыгеи признана заслуженной.    
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь