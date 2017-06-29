Лукашенко поздравил Президента Туркменистана с 60-летием

«С Вашим именем неразрывно связаны общепризнанные успехи в политическом, социальном и экономическом развитии Туркменистана, укреплении его государственности и авторитета на международной арене, — говорится в поздравлении. — Искренне дорожу сложившимися между нами отношениями дружбы, доверия и поддержки. Высоко ценю Ваш личный вклад в становление и расширение белорусско-туркменского диалога».

Глава белорусского государства выразил убеждение, что достигнутые в ходе недавней встречи в Ашхабаде договоренности позволят и далее уверенно наращивать двустороннее взаимодействие на благо народов Беларуси и Туркменистана.

Александр Лукашенко пожелал Гурбангулы Бердымухамедову здоровья и неизменных побед во всех начинаниях.