Лукашенко поздравил Президента Туркменистана с 60-летием
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с 60-летним юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с 60-летним юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в
«С Вашим именем неразрывно связаны общепризнанные успехи в политическом, социальном и экономическом развитии Туркменистана, укреплении его государственности и авторитета на международной арене, — говорится в поздравлении. — Искренне дорожу сложившимися между нами отношениями дружбы, доверия и поддержки. Высоко ценю Ваш личный вклад в становление и расширение
Глава белорусского государства выразил убеждение, что достигнутые в ходе недавней встречи в Ашхабаде договоренности позволят и далее уверенно наращивать двустороннее взаимодействие на благо народов Беларуси и Туркменистана.
Александр Лукашенко пожелал Гурбангулы Бердымухамедову здоровья и неизменных побед во всех начинаниях.