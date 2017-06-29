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00:17 (мск), источник: УНИАН

В ПАСЕ собрали более 100 подписей за отставку Аграмунта — Арьев

Более 100 подписей за отставку Аграмунта собрано за два дня.

Источник: УНИАН

Более ста депутатов парламентской ассамблеи Совета Европы подписались под предложением об отставке президента Педро Аграмунта.

Об этом сообщил глава украинской делегации Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

«На данный момент в ПАСЕ более 100 подписей за инициирование отставки президента Аграмунта. И это, кажется, еще не вечер», — написал Арьев.

Арьев также добавил, что это рекордное количество подписей, собранных в течение двух дней.

Как отмечает Европейская правда, формально для начала процедуры отставки нужно около 60 подписей, а для прохождения быстрой процедуры — 120. В то же время, по данным ЕП, уже есть договоренность о значительно большем количестве подписей, которые будут поставлены до завершения сессии.

Ожидается, что инициатор сбора подписей, глава норвежской делегации депутат Шоу Ингьерд зарегистрирует соответствующие документы незадолго перед закрытием июньской сессии, чтобы голосование состоялось 9 октября, на открытии следующей сессии ассамблеи.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июня, представители группы Европейской народной партии приняли решение об исключении из своего состава президента ПАСЕ Аграмунта.

После исключения Аграмунта из состава группы Европейской народной партии, обязанности президента ПАСЕ, согласно регламенту, будет исполнять вице-президент, народный депутат Верховной Рады Украины Георгий Логвинский.

В марте Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ начали требовать его отставки.

Однако он отказался подавать в отставку, а процедуры отзыва президента в ПАСЕ нет.

28 апреля Бюро ПАСЕ большинством голосов выразило недоверие Аграмунту и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую деятельность на посту президента ПАСЕ.

2 июня Регламентный комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции относительно возможности импичмента президента и вице-президента ассамблеи.

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