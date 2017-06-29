Россия призвала не абсолютизировать «нормандский формат»
Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин подчеркнул, что судьбу Украины должен решать только ее народ, а окончательное слово остается за контактной группой.
Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин подчеркнул, что судьбу Украины должен решать только ее народ, а окончательное слово остается за контактной группой.
КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина.
«Относительно значения “нормандского формата”. Он продолжает играть важную роль — благодаря ему был разработан известный минский “Комплекс мер”, который остается основой урегулирования. Вместе с тем, не надо абсолютизировать сам формат. Его предназначение — помочь украинским участникам конфликта сблизить позиции. Это не орган для принятия самих решений», — сказал Карасин в интервью газете «Известия».
Как подчеркнул дипломат, окончательное слово остается за контактной группой, в рамках которой представители Киева и Донбасса в прямом диалоге сами должны договориться по взаимоприемлемым путям решения проблем.
«Это принципиальный момент. Судьбу Украины должен решать только ее народ. Именно в его руках находится ключ к урегулированию кризиса. Мы готовы этому содействовать», — отметил Карасин.
Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.
Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.
Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.