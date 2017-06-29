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00:49 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Россия призвала не абсолютизировать «нормандский формат»

Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин подчеркнул, что судьбу Украины должен решать только ее народ, а окончательное слово остается за контактной группой.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин призывает не абсолютизировать «нормандский формат» (Франция, Германия, Украина и Россия) по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Относительно значения “нормандского формата”. Он продолжает играть важную роль — благодаря ему был разработан известный минский “Комплекс мер”, который остается основой урегулирования. Вместе с тем, не надо абсолютизировать сам формат. Его предназначение — помочь украинским участникам конфликта сблизить позиции. Это не орган для принятия самих решений», — сказал Карасин в интервью газете «Известия».

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Как подчеркнул дипломат, окончательное слово остается за контактной группой, в рамках которой представители Киева и Донбасса в прямом диалоге сами должны договориться по взаимоприемлемым путям решения проблем.

«Это принципиальный момент. Судьбу Украины должен решать только ее народ. Именно в его руках находится ключ к урегулированию кризиса. Мы готовы этому содействовать», — отметил Карасин.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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