Доклад под названием «Военная мощь России» до опубликования попал в распоряжение информационного агентства Ассошиэйтед Пресс. Отмечается, что.

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Глава разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) Винсент Стюарт считает, что в ближайшие десять лет «уверенность и возможности России могут возрасти», об этом говорится в докладе РУМО.

это первый подобный документ, который РУМО рассекретило более чем за 20 лет.

это первый подобный документ, который РУМО рассекретило более чем за 20 лет.

В предисловии к докладу глава ведомства Винсент Стюарт отметил, что «в ближайшее десятилетие уверенность и возможности России могут возрасти».

При этом подчеркивается, что Москва «намерена использовать военную мощь для обеспечения стабильности на ее собственных условиях».

На этой неделе глава военного комитета НАТО Петр Павел признал, что Россия добилась значительного прогресса в военной сфере «по всем фронтам». По его словам, Москва разрабатывает новые виды как обычных, так и ядерных вооружений, а российская армия способна эффективно действовать на значительном расстоянии от своей территории. При этом в альянсе подчеркнули, что не могут подтвердить агрессивные намерения Москвы в отношении альянса.

В Кремле в свою очередь подчеркивали, что Россия модернизирует вооружения и наращивает военный потенциал для защиты от потенциальных агрессоров и борьбы с террористическими угрозами.

Разведывательное управление Министерства обороны США собирает секретную информацию о военных планах иностранных государств и армий, анализирует ее и предоставляет первым лицам Соединенных Штатов. Сотрудники РУМО действуют более чем в 140 странах мира. Управление специализируется как на агентурной, так и на радиотехнической и электронной разведке.