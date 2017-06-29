Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Певец Кирилл Андреев рассказал о последних месяцах Яковлева
От чего вас спасет спиннер
«Тяжело и обидно»: реакция Киева на наказание за «Евровидение»
Папа прославился в соцсетях благодаря необычным фото с дочкой
СМИ: Лавров получил предупреждение от госсекретаря США
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
53-летняя жена Крутого в белом купальнике очаровала Сеть - СМИ
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
41-летняя азиатка выглядит феноменально молодо (фото)
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
СМИ: Сати Казанова высказалась о смерти экс-солиста "Иванушек"
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
16:47 (мск), источник: РИА Новости

Военная разведка США впервые за 20 лет рассекретила доклад по России

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В ближайшие десять лет «возможности России могут возрасти», говорится в докладе разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО).

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Глава разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) Винсент Стюарт считает, что в ближайшие десять лет «уверенность и возможности России могут возрасти», об этом говорится в докладе РУМО.

Доклад под названием «Военная мощь России» до опубликования попал в распоряжение информационного агентства Ассошиэйтед Пресс. Отмечается, что.

это первый подобный документ, который РУМО рассекретило более чем за 20 лет.

В предисловии к докладу глава ведомства Винсент Стюарт отметил, что «в ближайшее десятилетие уверенность и возможности России могут возрасти».

Читайте также
ВМФ будет строить новый авианосец

При этом подчеркивается, что Москва «намерена использовать военную мощь для обеспечения стабильности на ее собственных условиях».

На этой неделе глава военного комитета НАТО Петр Павел признал, что Россия добилась значительного прогресса в военной сфере «по всем фронтам». По его словам, Москва разрабатывает новые виды как обычных, так и ядерных вооружений, а российская армия способна эффективно действовать на значительном расстоянии от своей территории. При этом в альянсе подчеркнули, что не могут подтвердить агрессивные намерения Москвы в отношении альянса.

В Кремле в свою очередь подчеркивали, что Россия модернизирует вооружения и наращивает военный потенциал для защиты от потенциальных агрессоров и борьбы с террористическими угрозами.

Разведывательное управление Министерства обороны США собирает секретную информацию о военных планах иностранных государств и армий, анализирует ее и предоставляет первым лицам Соединенных Штатов. Сотрудники РУМО действуют более чем в 140 странах мира. Управление специализируется как на агентурной, так и на радиотехнической и электронной разведке.

Комментарии
1
алекс ефимова
Это что-типа чтобы напугать ЕС или себя???
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 От чего умер экс-солист 'Иванушек International' Олег Яковлев
«Рыжий» из «Иванушек» назвал нелепой смерть Олега Яковлева
От чего умер экс-солист 'Иванушек International' Олег Яковлев
Присяжные признали виновными всех подсудимых по делу Немцова
СМИ узнали о просьбе Трампа подготовить список уступок России
Букмекеры назвали фаворита второго полуфинала Кубка конфедераций
Правительство Германии запретило Эрдогану выступать на полях G20
EBU: Украина будет наказана за отсутствие РФ на «Евровидении»
Продолжительность жизни россиян достигла рекордной отметки
Власти Ирака заявили о полном освобождении Мосула от ИГ
Спорт
Немцы отомстят за Россию Действующим чемпионам мира предстоит сразиться в жаркой схватке за выход в финал турнира с национальной командой Мексики
Авто
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца Необычный случай произошел в пригороде американского города Розуэлл, хорошо известного любителям паранормальных явлений
Hi-Tech
Фото дня: первый в мире телефон, которому не нужна батарейка Миру впервые представлен мобильный телефон, которому не нужна батарейка. Данный девайс будет брать энергию из воздуха
Кино
Что мы знаем о Михалине Ольшанской: 7 фактов к 25-летию актрисы 29 июня польской актрисе, сыгравшей легендарную балерину Матильду Кшесинскую в фильме Алексея Учителя, исполняется 25 лет. Рассказываем, за что нужно полюбить ее уже сейчас, пока это не стало мейнстримом
Недвижимость
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Чиновники назвали дату окончания ремонта улиц в центре Москвы
Владельцы магазинов пытаются заработать на программе реновации
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот Школьная медаль дочери чиновницы из Адыгеи признана заслуженной.    
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь