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01:25 (мск), источник: РИА Новости

Пушков о действиях США в Сирии: Вашингтон ждет лишь предлога для удара

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя информацию о размещении США кораблей и самолетов для атаки на Сирию, заявил, что Вашингтон ждет лишь предлога для нанесения удара.

Белый дом в понедельник заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Дамаск отверг выдвинутые обвинения. Телеканал CNN со ссылкой на несколько анонимных источников сообщил, что США разместили корабли и самолеты на атакующих позициях для возможного нападения на авиабазу в Сирии, но пока не планируют атаковать.

«США привели в готовность силы ВМФ и ВВС и ждут лишь предлога для удара по Сирии. Асад им предлога не даст. Идеальное время для провокации», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах и 200 раненых в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти подчеркнули, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

Комментарии
3
Kлeвeр Удaчи
А нужно было всего лишь добровольно уйти этому Асаду, который со своим отцом узурпировали власть в Сирии уже 50 лет путём военного переворота... Было дело...
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Кот Баюн
Вцепились рептилии в Сирию конкретно. Пока не получат по брылам - не отступят.
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Юрий Жданов
Неужели тогда и в этом случае наши силы ПВО опять промолчат? Если это случиться то вместо бла-бла-бла надо уходить домой.
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