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01:37 (мск), источник: РИА Новости

В КНДР заявили, что смогут защитить себя от США только ядерным оружием

ООН, 29 июн — РИА Новости. Народ КНДР сможет защитить себя от США только ядерным оружием, страна продолжит работать над развитием технологий, заявил заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рён.

Источник: РИА Новости

Представители Северной Кореи редко появляются на заседаниях Совета Безопасности ООН. Зампостпреда принял участие во встрече по нераспространению оружия массового уничтожения. В своей речи Ким Ин Рён заявил, что «от (бывшего президента США Гарри) Трумана до (действующего президента США Дональда) Трампа администрация США не меняет линию на превентивный ядерный удар по КНДР».

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«Корейский народ пришел к заключению, пройдя через суровые испытания, что единственный путь защитить жизненно важные права и суверенитет — отреагировать на ядерное оружие таким же образом. Что бы другие ни говорили, какие бы санкции, давление и военные атаки ни последовали, мы не отступимся от строительства ядерных сил, которые защитят суверенитет страны и право нации на существование», — заявил северокорейский дипломат.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от угрозы со стороны США. Баллистические ракеты КНДР часто падают в исключительной экономической зоне Японии всего в нескольких сотнях километров от берега. Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет. Предыдущее испытание состоялось 29 мая, был проведен пуск баллистической ракеты с системой самонаведения для перехвата ракет противника.

Нынешний лидер КНДР Ким Чен Ын постоянно подчеркивает, что страна будет отстаивать самостоятельность и статус ядерного государства, так как наращивание ядерного потенциала является необходимой мерой для его защиты от США.

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