В КНДР заявили, что смогут защитить себя от США только ядерным оружием

Представители Северной Кореи редко появляются на заседаниях Совета Безопасности ООН. Зампостпреда принял участие во встрече по нераспространению оружия массового уничтожения. В своей речи Ким Ин Рён заявил, что «от (бывшего президента США Гарри) Трумана до (действующего президента США Дональда) Трампа администрация США не меняет линию на превентивный ядерный удар по КНДР».

«Корейский народ пришел к заключению, пройдя через суровые испытания, что единственный путь защитить жизненно важные права и суверенитет — отреагировать на ядерное оружие таким же образом. Что бы другие ни говорили, какие бы санкции, давление и военные атаки ни последовали, мы не отступимся от строительства ядерных сил, которые защитят суверенитет страны и право нации на существование», — заявил северокорейский дипломат.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от угрозы со стороны США. Баллистические ракеты КНДР часто падают в исключительной экономической зоне Японии всего в нескольких сотнях километров от берега. Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет. Предыдущее испытание состоялось 29 мая, был проведен пуск баллистической ракеты с системой самонаведения для перехвата ракет противника.

Нынешний лидер КНДР Ким Чен Ын постоянно подчеркивает, что страна будет отстаивать самостоятельность и статус ядерного государства, так как наращивание ядерного потенциала является необходимой мерой для его защиты от США.