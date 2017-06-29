Новые меры безопасности в США коснутся 180 авиакомпаний

«В свете изученной разведывательной информации, глава МВБ Джон Келли счел необходимым внедрить расширенные меры безопасности для всех пассажирских рейсов, направляющихся в США. Эти меры, как видимые, так и скрытые от глаз, подразумевают более серьезную проверку пассажиров и электронных устройств, а также повышенные стандарты безопасности для самолетов и аэропортов», — говорится в документе.

Также отмечается, что речь идет «105 странах и примерно 280 аэропортах, 180 авиакомпаниях и в среднем 2 100 рейсах в день». Как подчеркивается, эти меры будут затрагивать примерно 325 тысяч пассажиров в день.

В МВБ не уточняют, когда именно данный план будет воплощен в реальность. Как подчеркивается, «в течение следующих нескольких недель и месяцев МВБ и входящее в его состав Управление по безопасности на транспорте США будут работать с авиакомпаниями над обеспечением полной реализации мер». Те авиакомпании, которые не смогут выполнить все условия в «определенные сроки», могут столкнуться с «дополнительными ограничениями в плане безопасности».

При этом в документе указывается, что «хотя некоторые меры безопасности будут необходимы к исполнению немедленно, другие будут внедряться с течением времени при сотрудничестве с международными партнерами».