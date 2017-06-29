Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
"От вида бросило в жар": светский хроникер о платье Сотникововй
Названа дата наступления глобальной аномальной жары
СМИ: вылетевший из Москвы самолет подал сигнал бедствия
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
"Кефирная диета - это супер": Рудковская о быстром похудении
Наталья Бондарчук о "подлости" Максаковой - СМИ
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит в купальнике (фото)
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
СМИ: Вера Брежнева удивила «мальчишеским» образом на выпускном
Наталья Бондарчук о "подлости" Максаковой - СМИ
Из-за назначения сына Рогозина направлено обращение к президенту
МИД РФ сделал предупреждение США
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
1450-летие Николь Кидман
03:25 (мск), источник: РИА Новости

Новые меры безопасности в США коснутся 180 авиакомпаний

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Новые меры безопасности, о введении которых власти США объявили в среду, коснутся 180 авиакомпаний и более двух тысяч авиарейсов, говорится в разъяснении министерства внутренней безопасности (МВБ).

Источник: РИА Новости

«В свете изученной разведывательной информации, глава МВБ Джон Келли счел необходимым внедрить расширенные меры безопасности для всех пассажирских рейсов, направляющихся в США. Эти меры, как видимые, так и скрытые от глаз, подразумевают более серьезную проверку пассажиров и электронных устройств, а также повышенные стандарты безопасности для самолетов и аэропортов», — говорится в документе.

Читайте также
США вводят новые меры безопасности в отношении иностранных самолетов

Также отмечается, что речь идет «105 странах и примерно 280 аэропортах, 180 авиакомпаниях и в среднем 2 100 рейсах в день». Как подчеркивается, эти меры будут затрагивать примерно 325 тысяч пассажиров в день.

В МВБ не уточняют, когда именно данный план будет воплощен в реальность. Как подчеркивается, «в течение следующих нескольких недель и месяцев МВБ и входящее в его состав Управление по безопасности на транспорте США будут работать с авиакомпаниями над обеспечением полной реализации мер». Те авиакомпании, которые не смогут выполнить все условия в «определенные сроки», могут столкнуться с «дополнительными ограничениями в плане безопасности».

При этом в документе указывается, что «хотя некоторые меры безопасности будут необходимы к исполнению немедленно, другие будут внедряться с течением времени при сотрудничестве с международными партнерами».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 'Меньшинство правит бал': МИД прокомментировал продление санкций ЕС
Чернобыль: неофициальная версия катастрофы
'Меньшинство правит бал': МИД прокомментировал продление санкций ЕС
Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций
Пушков: Вашингтон ждет предлога для атаки на Сирию
Счетная палата пожаловалась на Минздрав в Генпрокуратуру
Банки получили «черные списки» сомнительных клиентов
Президент ЦСКА назвал Россию второсортной футбольной страной
СМИ: переход к устойчивому бюджету состоится на год раньше плана
Спорт
Браво. Вратарь сборной Чили затащил команду в финал Чемпионам Европы и Америки не хватило 90 минут, чтобы выяснить, кто лучше. Сборная Чили переиграла Португалию в серии пенальти
Авто
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца Необычный случай произошел в пригороде американского города Розуэлл, хорошо известного любителям паранормальных явлений
Hi-Tech
Фото дня: Тиньков обещает заплатить за удаление Telegram За удаление Telegram предприниматель обещает деньги, которые якобы можно получить в одноименном банке
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
10 причин поделить недвижимость до свадьбы
Рынок загородной недвижимости Петербурга выходит из кризиса
Россиян ожидает повышение тарифов на услуги ЖКХ
Сергей Полонский пообещал вернуть деньги обманутым дольщикам
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот Школьная медаль дочери чиновницы из Адыгеи признана заслуженной.    
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь