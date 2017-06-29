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03:26 (мск), источник: РБК

В СПЧ назвали бессмысленной идею ввести понятие «иноагенты» для СМИ

Приравнивать российские СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, к иностранным агентам — бессмысленно. Об этом заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов, передает «РИА Новости».

«Я считаю, что эта инициатива бессмысленна, потому что у нас уже есть закон, который наделяет Роскомнадзор правом собирать информацию обо всех российских СМИ, финансируемых из-за рубежа», — заявил Федотов.

По его словам, «достаточно зайти на сайт Роскомнадзора», чтобы увидеть, что «в этом реестре есть много российских СМИ», в том числе «государственных». Он добавил, что в законодательстве «это уже есть, причем сравнительно давно». Федотов подчеркнул, что «толку от этого нет никакого».

В среду, 28 июня, сенаторы заявили, что все СМИ, которые работают в России и агитируют за того или иного кандидата на выборах, могут быть проверены Минюстом как иноагенты и заблокированы.

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