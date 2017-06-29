В СПЧ назвали бессмысленной идею ввести понятие «иноагенты» для СМИ
Приравнивать российские СМИ, получающие финансирование
Приравнивать российские СМИ, получающие финансирование
«Я считаю, что эта инициатива бессмысленна, потому что у нас уже есть закон, который наделяет Роскомнадзор правом собирать информацию обо всех российских СМИ, финансируемых
По его словам, «достаточно зайти на сайт Роскомнадзора», чтобы увидеть, что «в этом реестре есть много российских СМИ», в том числе «государственных». Он добавил, что в законодательстве «это уже есть, причем сравнительно давно». Федотов подчеркнул, что «толку от этого нет никакого».
В среду, 28 июня, сенаторы заявили, что все СМИ, которые работают в России и агитируют за того или иного кандидата на выборах, могут быть проверены Минюстом как иноагенты и заблокированы.