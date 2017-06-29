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04:01 (мск), источник: AmurMedia.ru

Юрий Трутнев: проекты с участием корейских инвесторов имеют высокий уровень проработки

Вице-премьер правительства принял участие в переговорах в рамках Дня корейского инвестора.

Хабаровск, 29 июня, AmurMedia.

Заместитель председателя правительства РФ — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев принял участие в переговорах, которые прошли в Хабаровске в рамках Дня корейского инвестора. В работе бизнес-миссии приняли участие руководители министерства по развитию Дальнего Востока, главы территорий, в том числе губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Обсудить перспективные дальневосточные проекты в Хабаровск прибыли представители крупного корейского бизнеса. В их числе руководители компании «Корея Трейдинг энд Индастриз» (Korea Trading&Industries), «Кореан Сифудс» (Korean Seafoods Co., Ltd), «Бусан Аторити порт» (Busan Port Authority), «Кореан Сифудс» (Korean Seafoods Co., Ltd), «ЛС Невторскс»,(LS Networks), ООО «Прайд Гольф», «Кореан Сифудс» (Korean Seafoods Co., Ltd), «И-Н-К» (ENK).

Речь шла о реализации бизнес-идей по строительству рыбоперерабатывающего и логистического комплексов в Приморском крае, внедрению электронной системы оплаты проезда во Владивостоке, развитию судостроения в Сахалинской области и ряде других перспективных направлений.

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«Нас это, несомненно, радует. Сегодня необходимо общими усилиями сделать так, чтобы предлагаемые идеи как можно быстрее были реализованы и начали приносить пользу российскому Дальнему Востоку и нашим корейским партнерам. Для этого необходимо, в том числе, решать точечные вопросы. Где-то выделить землю, где-то обустроить причальную стенку и так далее. Переговоры прошли удачно. Хочу отметить, что такие встречи имеют большое значение, так как позволяют привлечь внимание к решению проблем, мешающих развитию бизнеса», — сказал Юрий Трутнев.

В рамках Дня корейского инвестора также состоялись переговоры Вячеслава Шпорта с депутатом Национальной Ассамблеи, специальным посланником президента Республики Корея Сон Ён Гилем. Глава бизнес-миссии и губернатор края обсудили развитие партнерских отношений, а также реализацию совместных проектов в области гостиничного бизнеса, сельского хозяйства и судостроения.

«С корейскими компаниями работать легко. У нас в крае они успешно реализовали ряд строительных проектов, развивают другие направления. С бизнес-миссией в таком формате наши партнеры прибыли в регион впервые. Это очень важный шаг для развития инвестиционных связей между территориями. Вне сомнений, такие встречи необходимо проводить и в дальнейшем», — сказал губернатор края.

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