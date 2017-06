Юрий Трутнев: проекты с участием корейских инвесторов имеют высокий уровень проработки

Хабаровск, 29 июня, AmurMedia.

Заместитель председателя правительства РФ — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев принял участие в переговорах, которые прошли в Хабаровске в рамках Дня корейского инвестора. В работе бизнес-миссии приняли участие руководители министерства по развитию Дальнего Востока, главы территорий, в том числе губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Обсудить перспективные дальневосточные проекты в Хабаровск прибыли представители крупного корейского бизнеса. В их числе руководители компании «Корея Трейдинг энд Индастриз» (Korea Trading&Industries), «Кореан Сифудс» (Korean Seafoods Co., Ltd), «Бусан Аторити порт» (Busan Port Authority), «Кореан Сифудс» (Korean Seafoods Co., Ltd), «ЛС Невторскс»,(LS Networks), ООО «Прайд Гольф», «Кореан Сифудс» (Korean Seafoods Co., Ltd), «И-Н-К» (ENK).