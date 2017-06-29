Юрий Трутнев: проекты с участием корейских инвесторов имеют высокий уровень проработки

Хабаровск, 29 июня, AmurMedia.
Заместитель председателя правительства РФ — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев принял участие в переговорах, которые прошли в Хабаровске в рамках Дня корейского инвестора. В работе
Обсудить перспективные дальневосточные проекты в Хабаровск прибыли представители крупного корейского бизнеса. В их числе руководители компании «Корея Трейдинг энд Индастриз» (Korea Trading&Industries), «Кореан Сифудс» (Korean Seafoods Co., Ltd), «Бусан Аторити порт» (Busan Port Authority), «Кореан Сифудс» (Korean Seafoods Co., Ltd), «ЛС Невторскс»,(LS Networks), ООО «Прайд Гольф», «Кореан Сифудс» (Korean Seafoods Co., Ltd), «И-Н-К» (ENK).
Речь шла о реализации
«Нас это, несомненно, радует. Сегодня необходимо общими усилиями сделать так, чтобы предлагаемые идеи как можно быстрее были реализованы и начали приносить пользу российскому Дальнему Востоку и нашим корейским партнерам. Для этого необходимо, в том числе, решать точечные вопросы.
В рамках Дня корейского инвестора также состоялись переговоры Вячеслава Шпорта с депутатом Национальной Ассамблеи, специальным посланником президента Республики Корея Сон Ён Гилем. Глава
«С корейскими компаниями работать легко. У нас в крае они успешно реализовали ряд строительных проектов, развивают другие направления. С