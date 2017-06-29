Население Приморья к 2025 году перевалит за 2 млн человек
Такое развитие событий предполагает концепция демографической политики Дальнего Востока, которую утвердило правительство.
Такое развитие событий предполагает концепция демографической политики Дальнего Востока, которую утвердило правительство.
Владивосток, 29 июня, PrimaMedia.
Правительство РФ утвердило Концепцию демографической политики Дальнего Востока. Согласно этому документу число жителей ДФО к 2025 году увеличится на 300 тысяч и составит 6,5 млн человек, а население Приморского края превысит 2 млн человек, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт правительства РФ.
Рост населения в Приморье согласно концепции демографической политики Дальнего Востока будет постепенным. В следующем году население должно составить 1,93 млн человек, в 2019 году — 1,935 млн человек, в 2020 году — 1,94 млн человек и в 2025 году — 2,01 млн человек. Таким образом, население региона за восемь лет должно вырасти на 87 тысяч человек.
Концепцией также предусматривается: рост численности населения ДФО к 2025 до 6,5 млн человек за счет естественного и миграционного прироста, привлечения в регионы Дальнего Востока на постоянное место жительства жителей других регионов, соотечественников, проживающих за рубежом, квалифицированных иностранных специалистов и молодежи; повышение значения суммарного коэффициента рождаемости до 2,05; снижение смертности от всех причин до уровня 11,5 случая на 1 тысячу человек; увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 74,2 года; создание условий для дальнейшего увеличения численности населения Дальнего Востока до 7 млн человек.
Концепция содержит значения основных демографических показателей на 2017−2025 годы в разрезе субъектов Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, которые определены на основании предложений органов исполнительной власти этих регионов.
Концепцию планируется реализовать в два этапа.
На первом этапе (2017−2020 годы) предусматривается комплекс мер, направленных на улучшение демографической ситуации и стабилизацию численности населения Дальнего Востока.
На втором этапе (2021−2025 годы) планируются действия по обеспечению естественного и миграционного прироста численности населения Дальнего Востока.