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04:16 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Население Приморья к 2025 году перевалит за 2 млн человек

Такое развитие событий предполагает концепция демографической политики Дальнего Востока, которую утвердило правительство.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 29 июня, PrimaMedia.

Правительство РФ утвердило Концепцию демографической политики Дальнего Востока. Согласно этому документу число жителей ДФО к 2025 году увеличится на 300 тысяч и составит 6,5 млн человек, а население Приморского края превысит 2 млн человек, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт правительства РФ.

Рост населения в Приморье согласно концепции демографической политики Дальнего Востока будет постепенным. В следующем году население должно составить 1,93 млн человек, в 2019 году — 1,935 млн человек, в 2020 году — 1,94 млн человек и в 2025 году — 2,01 млн человек. Таким образом, население региона за восемь лет должно вырасти на 87 тысяч человек.

Концепцией также предусматривается: рост численности населения ДФО к 2025 до 6,5 млн человек за счет естественного и миграционного прироста, привлечения в регионы Дальнего Востока на постоянное место жительства жителей других регионов, соотечественников, проживающих за рубежом, квалифицированных иностранных специалистов и молодежи; повышение значения суммарного коэффициента рождаемости до 2,05; снижение смертности от всех причин до уровня 11,5 случая на 1 тысячу человек; увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 74,2 года; создание условий для дальнейшего увеличения численности населения Дальнего Востока до 7 млн человек.

Концепция содержит значения основных демографических показателей на 2017−2025 годы в разрезе субъектов Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, которые определены на основании предложений органов исполнительной власти этих регионов.

Концепцию планируется реализовать в два этапа.

На первом этапе (2017−2020 годы) предусматривается комплекс мер, направленных на улучшение демографической ситуации и стабилизацию численности населения Дальнего Востока.

На втором этапе (2021−2025 годы) планируются действия по обеспечению естественного и миграционного прироста численности населения Дальнего Востока.

Комментарии
1
Евгений Масколёв
Русские вымирают как мухи, власти говорят жить дольше стали. Опять узбеков посчитали?
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