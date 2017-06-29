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04:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Молодежное правительство Хабаровского края обновят к концу года

Новый состав молодежного правительства Хабаровского края сформируют к концу года. В него войдут 30 человек.

Источник: Reuters

Отбор собираются провести в измененном формате. Предлагается использовать модель и отдельные элементы избирательного законодательства. Стать кандидатами смогут молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, которые живут в Хабаровском крае. Они организуют предвыборную агитацию, прибегнут к различным методами самопрезентации.

«Мы уже тестировали в Хабаровске подобную систему, благодаря чему активизировали тот пласт молодежи, с которым до этого не сотрудничали. Очередная реализация подобного опыта позволит нам снова и снова вовлекать все больше молодежи, предоставлять ей право осознанно принимать решения, — отметил председатель комитета по молодежной политике края Евгений Демин. Планируется, что кандидаты также представят проекты по актуальным направлениям молодежной политики. Предложения оценит конкурсная комиссия. Специалисты учтут уровень профессиональной подготовки кандидатов, их опыт в общественной деятельности.

Сейчас концепция находится на стадии обсуждения. В ближайшее время ее представят главе региона Вячеславу Шпорту на утверждение, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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Молодежное правительство Хабаровского края обновят к концу года
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