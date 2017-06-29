СМИ: США ввели новые критерии выдачи виз гражданам шести исламских стран

Как отмечает агентство, данная мера подразумевает выдачу виз соответствующим претендентам только в случае наличия тесных семейных или деловых связей в США. Подчеркивается, что они должны представить подтверждения того, что в США у них проживают родители, муж или жена, взрослые дети или братья и сестры. Наличие более дальних родственников во внимание приниматься не будет.

Сообщается, что новые требования разосланы в среду в американские диппредставительства за рубежом.

В понедельник Верховный суд США согласился заслушать дело по иммиграционному указу президента Дональда Трампа, на время рассмотрения приостановлено большинство решений нижестоящих судов, блокировавших данный документ.

Судьи также предоставили частичное право администрации о вступлении в силу положений иммиграционного указа, пока судебное рассмотрение дела продолжается. В частности, иммиграционный указ действителен «в отношении иностранцев, которые не могут подтвердить подлинные отношениями с лицами или организациями, находящимися в США».

Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует. Также указ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев.