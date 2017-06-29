Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Украине готовят железнодорожную блокаду для России
Студент новосибирского госуниверситета умер после экзамена
Стритрейсерша Багдасарян пожаловалась Путину
Папа прославился в соцсетях благодаря необычным фото с дочкой
Отец «пьяного» ребенка раскрыл итоги автотехнической экспертизы
Звездные футболисты показали Россию фанатам (фото)Игроки, приехавшие в РФ на Кубок Конфедераций, делятся фотовпечатлениями со своими болельщиками
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
"Кефирная диета - это супер": Рудковская о быстром похудении
Наталья Бондарчук о "подлости" Максаковой - СМИ
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит в купальнике (фото)
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
СМИ: Вера Брежнева удивила «мальчишеским» образом на выпускном
Наталья Бондарчук о "подлости" Максаковой - СМИ
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
05:35 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: США ввели новые критерии выдачи виз гражданам шести исламских стран

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Администрация США приняла новые критерии выдачи виз гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением и всем беженцам, сообщило в среду агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на меморандум госдепартамента.

Как отмечает агентство, данная мера подразумевает выдачу виз соответствующим претендентам только в случае наличия тесных семейных или деловых связей в США. Подчеркивается, что они должны представить подтверждения того, что в США у них проживают родители, муж или жена, взрослые дети или братья и сестры. Наличие более дальних родственников во внимание приниматься не будет.

Сообщается, что новые требования разосланы в среду в американские диппредставительства за рубежом.

В понедельник Верховный суд США согласился заслушать дело по иммиграционному указу президента Дональда Трампа, на время рассмотрения приостановлено большинство решений нижестоящих судов, блокировавших данный документ.

Судьи также предоставили частичное право администрации о вступлении в силу положений иммиграционного указа, пока судебное рассмотрение дела продолжается. В частности, иммиграционный указ действителен «в отношении иностранцев, которые не могут подтвердить подлинные отношениями с лицами или организациями, находящимися в США».

Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует. Также указ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 'Меньшинство правит бал': МИД прокомментировал продление санкций ЕС
Чернобыль: неофициальная версия катастрофы
'Меньшинство правит бал': МИД прокомментировал продление санкций ЕС
Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций
Пушков: Вашингтон ждет предлога для атаки на Сирию
Счетная палата пожаловалась на Минздрав в Генпрокуратуру
Банки получили черные списки сомнительных клиентов
В Минобороны РФ посмеялись над «красотой» британского авианосца
Новые меры безопасности в США коснутся 180 авиакомпаний
СМИ: переход к устойчивому бюджету состоится на год раньше плана
Спорт
Браво. Вратарь сборной Чили затащил команду в финал Чемпионам Европы и Америки не хватило 90 минут, чтобы выяснить, кто лучше. Сборная Чили переиграла Португалию в серии пенальти
Авто
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца Необычный случай произошел в пригороде американского города Розуэлл, хорошо известного любителям паранормальных явлений
Hi-Tech
Фото дня: Тиньков обещает заплатить за удаление Telegram За удаление Telegram предприниматель обещает деньги, которые якобы можно получить в одноименном банке
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
10 причин поделить недвижимость до свадьбы
Москвичам помогут увеличить площадь квартир в рамках реновации
В России станет меньше гостиниц
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот Школьная медаль дочери чиновницы из Адыгеи признана заслуженной.    
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь