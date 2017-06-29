В МО РФ назвали незнанием морской науки слова британского министра об «Адмирале Кузнецове»
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Официальный представитель Минобороны России
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Официальный представитель Минобороны России
«Экзальтированные заявления главы британского военного ведомства Фэллона относительно превосходства внешней красоты нового авианосца над российским авианесущим крейсером “Адмирал Кузнецов” демонстрируют откровенное незнание им (министром)
«Так же, как у пчел, британский авианосец самостоятельно способен лишь выпускать из чрева самолеты, находясь в плотном окружении роя защищающих его боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок… В отличие от авианесущего крейсера “Адмирал Кузнецов”, оснащенного зенитным, противолодочным и, самое главное, — противокорабельным ракетным вооружением “Гранит”, британский авианосец — всего лишь удобная крупногабаритная морская цель», — указал представитель российского военного ведомства.
«С учетом этого, как раз в интересах британского королевского флота — в открытом море не демонстрировать “красоту” своего авианосца ближе нескольких сотен миль от “дальнего родственника”», — заметил Конашенков.
Ранее в интервью газете Telegraph министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что русские будут смотреть на крупнейший корабль королевского
Неплохо бы британцам вспомнить 4 апреля 1912 года.
Там тоже был красивый кораблик, причём самый большой в мире. И где он сейчас?