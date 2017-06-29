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05:38 (мск), источник: ТАСС

В МО РФ назвали незнанием морской науки слова британского министра об «Адмирале Кузнецове»

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал хвастливыми слова британского министра обороны Майкла Фэллона о «красоте» нового британского авианосца Queen Elizabeth и его превосходстве над российским авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов». Заявление представителя МО РФ поступило в ТАСС.

Источник: AP 2017

«Экзальтированные заявления главы британского военного ведомства Фэллона относительно превосходства внешней красоты нового авианосца над российским авианесущим крейсером “Адмирал Кузнецов” демонстрируют откровенное незнание им (министром) военно-морской науки. И прежде всего — сути отличий “авиаматки”, которым де-факто является британский авианосец, от авианесущего крейсера проекта 1143.5 “Адмирал Кузнецов”», — отметил Конашенков.

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«Так же, как у пчел, британский авианосец самостоятельно способен лишь выпускать из чрева самолеты, находясь в плотном окружении роя защищающих его боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок… В отличие от авианесущего крейсера “Адмирал Кузнецов”, оснащенного зенитным, противолодочным и, самое главное, — противокорабельным ракетным вооружением “Гранит”, британский авианосец — всего лишь удобная крупногабаритная морская цель», — указал представитель российского военного ведомства.

«С учетом этого, как раз в интересах британского королевского флота — в открытом море не демонстрировать “красоту” своего авианосца ближе нескольких сотен миль от “дальнего родственника”», — заметил Конашенков.

Ранее в интервью газете Telegraph министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что русские будут смотреть на крупнейший корабль королевского военно-морского флота Великобритании авианосец Queen Elizabeth с завистью и восхищением. При этом британский министр подчеркнул, что ВМС страны примут все возможные меры, чтобы российские корабли не приблизились к авианосцу.

Комментарии
5
Иван Петров
14 апреля 1912 года.
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Иван Петров
Т.е. завернули пустышку в красивую обёртку и кичатся этим.
Неплохо бы британцам вспомнить 4 апреля 1912 года.
Там тоже был красивый кораблик, причём самый большой в мире. И где он сейчас?
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валерий малютин
пустозвонная хвастливость англосаксов известна с давних пор, пара "Шквалов" с подводной лодки рассеют иллюзии чопорных британцев на счет этого огромного корыта для самолетов
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