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05:38 (мск), источник: RIGMA.INFO

Порядка ста семи избирательных кампаний пройдет в сентябре в Хабаровском крае

На территориях муниципальных образований, где пройдут выборы, зарегистрировано 108 706 избирателей.

В единый день голосования 10 сентября 2017 года на территории Хабаровского края состоятся выборы в органы местного самоуправления. Избирательные кампании пройдут в городе Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Аяно-Майском, Ванинском, Верхнебуреинском, Нанайском, Советско-Гаванском, Солнечном, имени Лазо, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском, Ульчском районах. Всего назначено 107 кампаний, из них 27 — по выборам глав муниципальных образований и 80 — по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований.

Соответственно планируется избрать 27 глав муниципальных образований и заместить 706 депутатских мандатов в 80 представительных органах муниципальных образований. В Хабаровском крае также назначены 4 избирательные кампании на 03 сентября 2017 года. Дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований пройдут в Амурском, Ванинском, Комсомольском и Хабаровском районах, в ходе которых планируется избрать 5 депутатов.

На предстоящих выборах в единый день голосования 10 сентября 2017 года в работе по обеспечению избирательных прав граждан принимают участие 12 территориальных, 81 муниципальная, 174 окружных и 160 участковых избирательных комиссий.

На всех избирательных участках, на которых 10 сентября 2017 года будет проводиться голосование, будет применяться технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы». На территориях муниципальных образований, где пройдут выборы, зарегистрировано 108 706 избирателей.

Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей на избирательном участке является факт нахождения его места жительства на данном избирательном участке.

При проведении выборов данного уровня избирателю, который в день голосования 10 сентября 2017 года по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, будет предоставлена возможность проголосовать досрочно в помещении соответствующей избирательной комиссии муниципального образования с 30 августа по 05 сентября 2017 года и в участковой избирательной комиссии с 06 по 09 сентября 2017 года.

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