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06:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Вячеслав Шпорт поздравил жителей Хабаровского края с Днем кораблестроителя

Глава региона Вячеслав Шпорт поздравил кораблестроителей региона с профессиональным праздником, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

«В Хабаровском крае в этот день по праву принимают благодарность специалисты Амурского и Хабаровского судостроительных заводов, Хабаровского завода судомашиностроения имени Горького, 179-го судоремонтного завода, судоремонтных предприятий “Босантур-ДВА”, “Дальневосточной судоремонтной корпорации”, судоремонтной компании “Транзит”, — подчеркнул Вячеслав Шпорт. — Выражаю глубокую признательность ветеранам, коллективам судостроительных и судоремонтных предприятий края за высокий профессионализм и ответственность. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов. Уверен, кораблестроители региона и впредь будут успешно решать вопросы государственной значимости, обеспечивая транспортные коммуникации и национальную безопасность нашего государства».

Напомним, сегодня, 29 июня, в России впервые отмечается День кораблестроителя. Профессиональный праздник установлен в этом году постановлением правительства РФ и приурочен к историческому событию 1667 года, когда началось строительство первого в России военного корабля «Орел».

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