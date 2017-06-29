Нового начальника управления МВД на транспорте по ДФО представили личному составу в Хабаровске

Хабаровск, 29 июня, AmurMedia.

В Хабаровске начальник главного управления на транспорте МВД России генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров представил начальника управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу, генерал-майора полиции Александра Кема, который был назначен на эту должность указом президента Российской Федерации от 17 июня 2017 года № 269, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Дмитрий Шаробаров отметил, что вновь назначенный руководитель обладает большим опытом работы и достаточным потенциалом для того, чтобы принимать грамотные решения и обеспечить высокий уровень правопорядка на объектах транспортной инфраструктуры Дальнего Востока.

Анализируя оперативную обстановку начальник Главного управления обратил внимание на необходимость усиления работы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, обеспечению безопасности граждан на объектах транспорта, выявлению преступлений экономической и коррупционной направленности.

Кроме того, генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров обратил внимание назначенного руководителя на вопросы кадровой политики управления: «необходимо уделять особое внимание вопросам комплектования линейных подразделений, а так же ведущих служб и подразделений Управления».

Справка: Генерал-майор полиции Александр Владимирович Кем родился 4 сентября 1961 года в городе Хабаровске. Имеет три высших образования: в 1983 году закончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта; в 1991 году окончил Высшую школу МВД СССР по специальности «Правоведение», квалификация — юрист; в 2000 году — Академию Управления МВД РФ по специальности «Организация правоохранительной деятельности».

В органах внутренних дел на транспорте служит с 1985 года.

В июле 2010 года был назначен начальником Управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу, а в мае 2011 — начальником Управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Уральскому Федеральному округу.

За годы службы награжден медалью «За доблесть в службе», знаком «Почетный сотрудник МВД», в 2015 году приказом Минтранса России награжден знаком «Почетный железнодорожник» и другими государственными и ведомственными наградами.