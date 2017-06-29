Нового начальника управления МВД на транспорте по ДФО представили личному составу в Хабаровске
Александр Кем был назначен на эту должность указом президента Российской Федерации.
Александр Кем был назначен на эту должность указом президента Российской Федерации.
Хабаровск, 29 июня, AmurMedia.
В Хабаровске начальник главного управления на транспорте МВД России
Дмитрий Шаробаров отметил, что вновь назначенный руководитель обладает большим опытом работы и достаточным потенциалом для того, чтобы принимать грамотные решения и обеспечить высокий уровень правопорядка на объектах транспортной инфраструктуры Дальнего Востока.
Анализируя оперативную обстановку начальник Главного управления обратил внимание на необходимость усиления работы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, обеспечению безопасности граждан на объектах транспорта, выявлению преступлений экономической и коррупционной направленности.
Кроме того,
Справка:
В органах внутренних дел на транспорте служит с 1985 года.
В июле 2010 года был назначен начальником Управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу, а в мае 2011 — начальником Управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Уральскому Федеральному округу.
За годы службы награжден медалью «За доблесть в службе», знаком «Почетный сотрудник МВД», в 2015 году приказом Минтранса России награжден знаком «Почетный железнодорожник» и другими государственными и ведомственными наградами.