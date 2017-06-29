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07:20 (мск), источник: VLADNEWS

В ВЭФ примут участие делегации из 24 стран

Среди них — Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Китай, США, Япония.

Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили 24 страны, среди которых Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Китай, США, Япония и ряд других государств, рассказал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

«Сегодня подтвердились делегации уже 24 стран. Это совсем разные страны: и Азиатско-Тихоокеанского региона: Китай, Япония, Австралия; Канада и Соединенные Штаты Америки, а также европейские страны, в том числе Великобритания, Германия, и ряд других», — отметил вице-премьер.

По словам Юрия Трутнева, динамика заявлений на III ВЭФ значительно выше, чем на первый и второй, хотя и прежде внимание иностранных участников к этому мероприятию было высоким. Третий ВЭФ пройдет во Владивостоке 6—7 сентября.

Как неоднократно отмечал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, ВЭФ стал известной международной площадкой, куда приезжают главы зарубежных стран:

«В прошлом году мы проводили форум только во второй раз, а уже приехали и премьер-министр Японии, и президент Южной Кореи. Для многих стран это было очень неожиданно. Из их уст мы услышали, что-то, что сегодня делается на Дальнем Востоке, кардинально расширяет возможности экономического сотрудничества. Не мы, а они говорили о территориях опережающего развития, Свободном порте Владивосток, о тех мерах по поддержке инвестиций, которые предпринимает Россия на Дальнем Востоке, и оценивали их высоко. Форум получил свое международное признание, хотя проводился второй раз в истории. Дальневосточная повестка государства Российского получила высокую международную оценку, а сам форум в очередной раз разрушил миф о возможности экономической изоляции России. В этом году делегацию Японии на Восточном экономическом форуме также возглавит премьер-министр Синдзо Абэ. Это уже официально подтвердила японская сторона», — прокомментировал министр.

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