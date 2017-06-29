В ВЭФ примут участие делегации из 24 стран

Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили 24 страны, среди которых Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Китай, США, Япония и ряд других государств, рассказал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

«Сегодня подтвердились делегации уже 24 стран. Это совсем разные страны: и Азиатско-Тихоокеанского региона: Китай, Япония, Австралия; Канада и Соединенные Штаты Америки, а также европейские страны, в том числе Великобритания, Германия, и ряд других», — отметил вице-премьер.

По словам Юрия Трутнева, динамика заявлений на III ВЭФ значительно выше, чем на первый и второй, хотя и прежде внимание иностранных участников к этому мероприятию было высоким. Третий ВЭФ пройдет во Владивостоке 6—7 сентября .

Как неоднократно отмечал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, ВЭФ стал известной международной площадкой, куда приезжают главы зарубежных стран: