В ВЭФ примут участие делегации из 24 стран
Среди них — Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Китай, США, Япония.
Среди них — Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Китай, США, Япония.
Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили 24 страны, среди которых Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Китай, США, Япония и ряд других государств, рассказал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«Сегодня подтвердились делегации уже 24 стран. Это совсем разные страны: и
По словам Юрия Трутнева, динамика заявлений на III ВЭФ значительно выше, чем на первый и второй, хотя и прежде внимание иностранных участников к этому мероприятию было высоким. Третий ВЭФ пройдет во Владивостоке
Как неоднократно отмечал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, ВЭФ стал известной международной площадкой, куда приезжают главы зарубежных стран:
«В прошлом году мы проводили форум только во второй раз, а уже приехали и