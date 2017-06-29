Оппозиция Японии потребовала созыва парламента из-за скандала вокруг министра обороны

В соответствии с 53-й статьей конституции Японии, решение о созыве внеочередной сессии парламента принимает правительство, и это должно быть сделано, если того требует более четверти депутатов. Генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга, комментируя требование оппозиции, уже указал, что основной закон не предполагает какого-либо конкретного срока, когда парламент должен быть созван во внеочередном порядке.

Вместе с тем генсек кабмина повторил озвученную в среду позицию, согласно которой Инада должна продолжать работу. «Министр Инада отозвала свое заявление, которое могло быть ошибочно понято и извинилась», — сказал он. При этом Суга не стал комментировать, как скандал может сказаться на планах премьер-министра Синдзо Абэ провести перестановки в правительстве, отметив, что этот вопрос находится в ведении премьера.

Поводом для скандала стало выступление Инады в поддержку кандидата от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в токийском районе Итабаси в рамках предвыборной кампании в столичной префектуре. В своей речи она «от имени Министерства обороны, Сил самообороны, министра обороны и ЛДП» призвала избирателей отдать голос именно за него. Лидер ДП Ренхо заявила, что такие заявления «нарушают Конституцию, закон о выборах и закон о Силах самообороны», и потребовала от главы ведомства уйти в отставку. При этом она отметила, что ответственность за назначение министров лежит на главе правительства.

В результате Инаде пришлось отказаться от своего заявления уже спустя несколько часов после скандального выступления. Отвечая на вопросы журналистов, она заявила, что уходить в отставку не собирается, и в своем выступлении хотела высказать признательность жителям района, неподалеку от которого находится военная часть.