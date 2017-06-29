Дело о выплате РК полмиллиарда долларов гражданину Молдовы: Высокий суд Лондона отказал истцам в обжаловании

Сообщается, что 27 июня 2017 года Палата по хозяйственным делам Судебной коллегии королевской скамьи Высокого суда Лондона (Английский суд) отклонила ходатайство гражданина Молдовы А. Стати и других о разрешении на обжалование решения суда от 6 июня 2017 года, вынесенного в пользу Республики Казахстан.

«Ранее, 6 июня 2017 года, английское правосудие поддержало Республику Казахстан в том, что решение арбитражного трибунала от 19 декабря 2013 года, подтвержденное апелляционным судом Швеции, могло быть основано на мошенничестве и его исполнение будет противоречить публичному порядку Англии. Английский суд не посчитал состоятельным ни один из четырех доводов истцов в поддержку возможного апелляционного иска. Республика Казахстан дальше продолжит добиваться признания фактов мошенничества со стороны истцов», — отметили в Минюсте.

Слушания по рассматриваемому вопросу предварительно назначены на октябрь 2018 года. Представление и защита интересов государства по данному делу обеспечивается Министерством юстиции Республики Казахстан с участием международной юридической фирмы «Herbert Smith Freehills LLP».

Ранее сообщалось, что Высокий суд Лондона вынес решение о том, что арбитражное решение против Казахстана о выплате гражданину Молдовы более 500 миллионов долларов США в качестве компенсации может быть основано на мошенничестве.

Основное арбитражное решение в пользу группы истцов, в числе которых гражданин Молдовы А. Стати, было вынесено в декабре 2013 года. 6 июня 2017 года Палата по хозяйственным делам Судебной коллегии королевской скамьи Высокого суда правосудия (Английский суд) вынесла решение в пользу РК.