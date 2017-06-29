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08:45 (мск), источник: ТАСС

СМИ: КНР обвинила Австралию в шпионаже и слежке за китайскими гражданами

ПЕКИН, 29 июня. /ТАСС/. Китай обвинил австралийское правительство в шпионаже за страной и слежке за китайскими гражданами в самой Австралии. Об этом пишет в четверг газета «Хуаньцю шибао» со ссылкой на сотрудника органов государственной безопасности КНР.

Источник: AP 2017

«В глобальной невидимой борьбе Австралия никогда не выступала в роли жертвы. Напротив, они преднамеренно вели разведывательную работу по Китаю, при этом безосновательно обвиняя Китай в шпионаже за ними. Логика здесь просто смехотворная», — приводит издание слова контрразведчика.

Ранее в этом месяце, напоминает газета, МИД КНР подверг критике австралийское телевидение за утверждения, будто Китай «осуществляет внедрение» в Австралию, назвав эти сообщения «безосновательными» и «не достойными упоминания».

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Указанный сотрудник органов государственной безопасности КНР, говорится в материале далее, «заявил, что австралийские агенты под прикрытием подбираются к китайцам, живущим и работающим за рубежом, чтобы собрать информацию и даже стимулировать их на подрывную деятельность в Китае».

«Под предлогом предотвращения “китайской шпионской угрозы” оперативники австралийской разведки ведут тщательную слежку за китайцами и китайским посольством в Австралии», — сказал собеседник издания. Он сообщил о случаях вербовки китайских граждан и направления их обратно в Китай «для сбора информации», а также о том, что «Австралия крадет китайские технологии».

«Службой безопасности были выявлены многочисленные подслушивающие устройства в посольстве (КНР в Австралии), что вынудило китайское правительство провести ремонт посольства», — добавил контрразведчик.

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