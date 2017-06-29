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10:08 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Солонченко намерена внедрить проектную стратегию развития города

Глава Нижнего Новгорода провела свою первую расширенную пресс-конференцию.

Елизавета Солонченко намерена внедрить проектную стратегию развития Нижнего Новгорода, об этом она заявила на своей первой расширенной пресс-конференции.

По словам Солонченко, она давно придерживается современного подхода к эффективности управления, который подразумевает работу на результат. Глава города рассказала о новых проектах и о своем непосредственном участии в них. Одним из них является формирование Молодежной палаты.

«Самая близкая мне тема — связи с общественностью. Горжусь проектом Молодежной палаты, потому что уже два созыва подряд ребята показали себя очень и очень эффективными. И без единого рубля каких-то бюджетных денег, на энтузиазме, на готовности всех депутатов им помогать, а администрации — слушать, они смогли реализовывать интереснейшие проекты, которые стали уже известны, фактически, по всей России», — отметила Елизавета Солонченко.

Второй важный проект, который намерена развить Солонченко — это «Город без пробок». Нижегородцы должны участвовать в совещаниях и доносить информацию до ГИБДД, чтобы поменять сложившуюся ситуацию. Третий проект, который удалось реализовать, это принятие Положения об управлении имуществом Нижнего Новгорода.

«Если ранее в среднем по году до 40 помещений передавалось без конкурса общественным и медицинским организациям, а в результате нередко большинство из них оказывались отчуждены у города через инвестиционные контракты. То есть, шла некая скрытая приватизация. Так вот, уже одним принятием Положения по имуществу нам удалось в 10 раз сократить количество таких объектов, передаваемых без конкурса. Мы стали рачительнее относиться к имуществу города», — сказала Солонченко.

Отдельный проект — поддержка и работа города с общественными, благотворительными организациями.

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