Солонченко намерена внедрить проектную стратегию развития города
Глава Нижнего Новгорода провела свою первую расширенную
Глава Нижнего Новгорода провела свою первую расширенную
Елизавета Солонченко намерена внедрить проектную стратегию развития Нижнего Новгорода, об этом она заявила на своей первой расширенной
По словам Солонченко, она давно придерживается современного подхода к эффективности управления, который подразумевает работу на результат. Глава города рассказала о новых проектах и о своем непосредственном участии в них. Одним из них является формирование Молодежной палаты.
«Самая близкая мне тема — связи с общественностью. Горжусь проектом Молодежной палаты, потому что уже два созыва подряд ребята показали себя очень и очень эффективными. И без единого рубля
Второй важный проект, который намерена развить Солонченко — это «Город без пробок». Нижегородцы должны участвовать в совещаниях и доносить информацию до ГИБДД, чтобы поменять сложившуюся ситуацию. Третий проект, который удалось реализовать, это принятие Положения об управлении имуществом Нижнего Новгорода.
«Если ранее в среднем по году до 40 помещений передавалось без конкурса общественным и медицинским организациям, а в результате нередко большинство из них оказывались отчуждены у города через инвестиционные контракты. То есть, шла некая скрытая приватизация. Так вот, уже одним принятием Положения по имуществу нам удалось в 10 раз сократить количество таких объектов, передаваемых без конкурса. Мы стали рачительнее относиться к имуществу города», — сказала Солонченко.
Отдельный проект — поддержка и работа города с общественными, благотворительными организациями.