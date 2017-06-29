Компанейщиков готов прийти c ОБЭПом в омский музыкальный театр

На вчерашней встрече с журналистами
По мнению заместителя главы региона, глава театра не должен быть творцом. Он должен решать технические задачи. Компанейщиков готов полключить ОБЭП, чтобы «оптимизировать» работу в учреждении, по его мнению, не очень разумно распоряжающимся деньгами.
Владимир Компанейщиков,
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Нельзя быть одновременно директором и творцом. Директор — это менеджер. Можно быть творцом, а можно сделать так, чтобы билеты покупали втридорога.
Также заместитель губернатора обещал сделать свет и звук в театре после ухода Ротберга.
Напомним, что диреткор Музтеатра категорически против своего увольнения. Но ему уже предложили место Президента учреждения.