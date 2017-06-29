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08:47 (мск), источник: Om1.ru

Компанейщиков готов прийти c ОБЭПом в омский музыкальный театр

Вице-губернатор Омской области считает, что директор должен быть менеджером, а не творцом.

На вчерашней встрече с журналистами вице-губернатор Омской области Владимир Компанейщиков озвучил свою позицию по отношению к судьбе Музыкального театра и отставке ее руководителя Бориса Ротберга.

По мнению заместителя главы региона, глава театра не должен быть творцом. Он должен решать технические задачи. Компанейщиков готов полключить ОБЭП, чтобы «оптимизировать» работу в учреждении, по его мнению, не очень разумно распоряжающимся деньгами.

Владимир Компанейщиков, вице-губернатор Омской области:

 — В какое-то время я сам туда приду с ОБЭПом. Есть бюджет, есть госзадание, есть правила игры. Есть кесарево, придут люди и проверят. Может я, например, дурак, ты свою работу-то делай.
Нельзя быть одновременно директором и творцом. Директор — это менеджер. Можно быть творцом, а можно сделать так, чтобы билеты покупали втридорога.

Также заместитель губернатора обещал сделать свет и звук в театре после ухода Ротберга.

Напомним, что диреткор Музтеатра категорически против своего увольнения. Но ему уже предложили место Президента учреждения.

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