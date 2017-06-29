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10:02 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Министром экологии Красноярского края станет бывший прокурор

Владимир Часовитин приступит к исполнению своих новых обязанностей.

Источник: Reuters

Министром экологии и рационального природопользования Красноярского края будет назначен Владимир Часовитин. Об этом сообщил в ходе сессии Заксобрания глава регионального правительства Виктор Томенко.

В ближайшее время Часовитин приступит к исполнению своих новых обязанностей.

Напомним, приказ о создании министерства был подписан 10 апреля 2017 года. В регионе действует Министерство природных ресурсов, однако, по утверждению губернатора Виктора Толоконского, в этом ведомстве вопросы экологии лишь одни из многих. Он подчеркнул, что появление нового министерства имеющиеся проблемы не решит, поэтому он принял решение о проведении целого комплекса мероприятий в этой сфере.

Владимир Часовитин родился 6 декабря 1969 года в пос. Подтесово, Енисейского района Красноярского края. Окончил Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт по специальности «правоведение», получил квалификацию «юрист». С 1993 года работал в прокуратуре Красноярска. В 2007 году занял должность прокурора Красноярска. 1 апреля 2011 года был уволен по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. В 2012 году он занял пост начальника контрольного управления губернатора, а в 2015 году — руководителя агентства госзаказа края.

Уровень загрязнения воздуха в Красноярске характеризуется как высокий, говорится в последнем государственном докладе «О состоянии окружающей среды». Только в 2015 году объем выбросов составил 195 тыс. тонн, из них 34% приходится на автомобильный транспорт, 31% — на алюминиевый завод и 23% — на угольные ТЭЦ.

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