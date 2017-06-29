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09:59 (мск), источник: AmurMedia.ru

Трутнев: Засидевшимся контрольно-надзорным чиновникам в ДФО нужна ротация

Полпред президента в ДФО и вице-премьер правительства РФ изложил свое суровое видение, как надо работать.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 29 июня, AmurMedia.

Юрий Трутнев крепко взялся за защиту интересов инвесторов и честно работающего бизнеса, страдающего от безосновательных проверок контрольно-надзорных и правоохранительных органов. Именно давление с этой стороны предприниматели называют одной из основных причин, мешающих реализации инвестпроектов, и надо принять меры, чтобы не допустить нарушений в дальнейшем, сообщил полпред президента в ДФО и вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев на совместном заседании коллегий Генпрокуратуры РФ и минвостокразвития, передает ИА AmurMedia.

Как сообщил Юрий Трутнев, за 2,5 года в округе было проведено более 130 тысяч проверок, не считая доследственных мероприятий и проверок в рамках оперативно-розыскной деятельности.

— Достаточно распространена ситуация, когда сняв жесткие диски с серверов, изъяв документы и практически парализовав работу предприятия, контрольно-надзорные органы потом в течение двух-трех лет усиленно ищут основания, зачем они это сделали. А может быть стоило поступить наоборот? Сначала установить факт и истинный состав преступления, а затем принять меры в отношении правонарушителей, не разрушая экономику предприятия, — сказал Юрий Трутнев.

А страдают в результате таких действий больше всего не руководители предприятия, против которых эти атаки направлены, а простые рабочие, которые после пары таких атак лишаются средств на существование. У непродуманных, избыточных действий контрольно-надзорных органов есть высокая цена — снижение уровня жизни людей, недополучение средств в бюджет.

Юрий Трутнев выдвинул несколько предложений, как следует изменить работу контрольно-надзорных и правоохранительных органов, чтобы защитить права бизнеса.

Первое — учитывать показатели экономического развития субъектов в оценке эффективности деятельности контрольно-надзорных и правоохранительных органов. Второе — возложить ответственность работников этих органов за ущерб, причиненный в случае безосновательных или избыточных проверок.

В-третьих и в-четвертых, говорит Юрий Трутнев, необходимо жестко ограничить сроки контрольно-надзорных мероприятий, а внеплановые проверки проводить по существу заявлений граждан, сведя их к какому-то ограниченному объему. В-пятых, при нанесении экономического ущерба в случае неподтверждения фактов, указанных в заявлениях, ответственность, полагает полпред президента в ДФО, должны нести и заявители.

Но самыми неожиданными и грозными предложениями оказались последние, от которых у многих чиновников наверняка чаще забились сердца.

— Шестое — на территории Дальневосточного федерального округа государственный контроль осуществляют 35 контрольно-надзорных органов. Некоторые из них действительно решают важные государственные задачи, однако в отношении ряда контрольно-надзорных органов можно подумать о передаче функций координации деятельности на уровень субъектов, — сообщил замершему залу Юрий Трутнев. — И последнее — неправильно, когда нарушается принцип ротации, и руководящие работники контрольно-надзорных и правоохранительных органов занимают свои должности 10 и более лет. Общеизвестно, что в этом случае человек обрастает связями и рискует потерять основные профессиональные качества — объективность и беспристрастность.

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