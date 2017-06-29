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09:50 (мск), источник: Newslab.ru

Виктор Томенко отчитался перед депутатами ЗС о работе правительства за прошлый год

Сегодня, 29 июня, началось восьмое заседание третьей сессии Законодательного Собрания края.

Источник: Reuters

Первым делом депутаты заслушали отчет первого заместителя губернатора Виктора Томенко о работе правительства за 2016 год.

По его словам, краевой бюджет на 2016 год и плановый период 2017—2018 годы был сформирован на основе 21 государственной программы. На их реализацию заложено 205,3 млрд рублей, но фактическое финансирование составило 196,5 млрд. Это связано с поздним поступлением средств или поступлением в меньшем объеме, а также с экономией по выплатам, которые носят заявительный характер.

Почти 85% показателей программ достигли или превысили свои значения. Это больше, чем в 2014-м и 2015-м годах. Край сохранил положительную динамику производства в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, возобновился рост инвестиций, снизилась инфляция, стабилизировались доходы населения.

Объем промышленного производства составил 98,5% относительно 2015 года. Снижение произошло в обрабатывающих производствах (95,3% к 2015 году), но это объясняется масштабной модернизацией компании «Норникель», которая закрыла никелевый завод. Рост наблюдается в производстве пищевых продуктов (102,1%), нефтепродуктов и ядерных материалов (110,6%), машин и оборудования (101,7%).

Сельское хозяйство по итогам отчетного периода продемонстрировало положительную динамику (105% к уровню 2015 года). Рост отмечается в растениеводстве (105,6%) и животноводстве (104,5%).

В целом в экономику края за 2016 год поступило 419 млрд рублей инвестиций (в 2015 году — 394,4 млрд рублей).

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