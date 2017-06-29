Виктор Томенко отчитался перед депутатами ЗС о работе правительства за прошлый год
Сегодня, 29 июня, началось восьмое заседание третьей сессии Законодательного Собрания края.
Сегодня, 29 июня, началось восьмое заседание третьей сессии Законодательного Собрания края.
Первым делом депутаты заслушали отчет первого заместителя губернатора Виктора Томенко о работе правительства за 2016 год.
По его словам, краевой бюджет на 2016 год и плановый период 2017—2018 годы был сформирован на основе 21 государственной программы. На их реализацию заложено 205,3 млрд рублей, но фактическое финансирование составило 196,5 млрд. Это связано с поздним поступлением средств или поступлением в меньшем объеме, а также с экономией по выплатам, которые носят заявительный характер.
Почти 85% показателей программ достигли или превысили свои значения. Это больше, чем в 2014-м и 2015-м годах. Край сохранил положительную динамику производства в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, возобновился рост инвестиций, снизилась инфляция, стабилизировались доходы населения.
Объем промышленного производства составил 98,5% относительно 2015 года. Снижение произошло в обрабатывающих производствах (95,3% к 2015 году), но это объясняется масштабной модернизацией компании «Норникель», которая закрыла никелевый завод. Рост наблюдается в производстве пищевых продуктов (102,1%), нефтепродуктов и ядерных материалов (110,6%), машин и оборудования (101,7%).
Сельское хозяйство по итогам отчетного периода продемонстрировало положительную динамику (105% к уровню 2015 года). Рост отмечается в растениеводстве (105,6%) и животноводстве (104,5%).
В целом в экономику края за 2016 год поступило 419 млрд рублей инвестиций (в 2015 году — 394,4 млрд рублей).