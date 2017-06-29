Василий Пронькин лишился статуса зампреда правительства Новосибирской области

Заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин освобожден от должности зампрреда. Об этом в ходе сессии регионального заксобрания объявил губернатор Владимир Городецкий.

С инициативой включения в повестку обращение к губернатору области Владимиру Городецкому с просьбой уволить начальника департамента лесного хозяйства Новосибирской области Вячеслава Дубовицкого и министра сельского хозяйства, заместителя председателя правительства НСО Василия Пронькина выступил депутат Олег Сметанин. Инициатива была принята большинством депутатов, присутствовавших на сессии.

Основанием послужил так называемый «лесной вопрос». Речь шла о конкурсе на аренду 258 тысяч гектар леса в Тогучинском и Болотнинском районах Новосибирский области на срок, составляющий 49 лет. Это право получил единственный участник конкурса — «Тогучинский лесопромышленный комбинат». При этом, арендная плата должна была составить всего лишь 11,83 млн рублей в год.

Городецкий пояснил, что заместитель председателя правительства Новосибирской области, который допустил подписание этого договора — Василий Пронькин — снят с этой должности, однако он останется министром сельского хозяйства региона.

В свою очередь, руководитель департамента лесного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Дубовицкий заявил, что всю ответственность за принятие такого решения он берет на себя, однако, по его словам, при принятии решения он исходил из федеральной программы и Лесного кодекса РФ.