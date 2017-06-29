Пентагон признал отсутствие химатаки в Сирии своей заслугой

Сирийское руководство не применило химическое оружие в последние несколько дней, потому что прислушалось к предупреждению, с которым выступили США. В таком ключе интерпретировал отсутствие сообщений о химатаке министр обороны США Джеймс Мэттис, сообщает Reuters.

Похоже, они серьезно восприняли наше предупреждение. Они не пошли на это.

О подготовке режима президента Сирии Башара Асада к применению химического оружия администрация президента США Дональда Трампа заявила в понедельник, 26 июня. Это сообщение вызвало большой резонанс в мире. ​

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«США зафиксировали потенциальные приготовления режима Асада к еще одному нападению с применением химического оружия, которое может привести к массовой гибели мирных жителей, включая невинных детей. Эти действия подобны тем, что проводились перед атакой с применением химического оружия 4 апреля 2017 года», — говорилось в официальном заявлении Белого дома.

«Если Асад совершит еще одно массовое убийство с применением химического оружия, он и его военные заплатят высокую цену», — предупредила администрация Трампа. ​

Через день после этого официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что доказательства подготовки Асадом химической атаки опубликованы не будут, так как основаны на разведывательной информации.