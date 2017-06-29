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09:48 (мск), источник: РБК

Пентагон признал отсутствие химатаки в Сирии своей заслугой

Дамаск внял предупреждениям из Вашингтона и не пошел на применение химического оружия. К такому выводу пришел министр обороны США Джеймс Мэттис в связи с отсутствием сообщений о применении силами Башара Асада химических боеприпасов.

Источник: Reuters

Сирийское руководство не применило химическое оружие в последние несколько дней, потому что прислушалось к предупреждению, с которым выступили США. В таком ключе интерпретировал отсутствие сообщений о химатаке министр обороны США Джеймс Мэттис, сообщает Reuters.

Похоже, они серьезно восприняли наше предупреждение. Они не пошли на это.
Джеймс Мэттис
Министр обороны США

О подготовке режима президента Сирии Башара Асада к применению химического оружия администрация президента США Дональда Трампа заявила в понедельник, 26 июня. Это сообщение вызвало большой резонанс в мире. ​

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«США зафиксировали потенциальные приготовления режима Асада к еще одному нападению с применением химического оружия, которое может привести к массовой гибели мирных жителей, включая невинных детей. Эти действия подобны тем, что проводились перед атакой с применением химического оружия 4 апреля 2017 года», — говорилось в официальном заявлении Белого дома.

«Если Асад совершит еще одно массовое убийство с применением химического оружия, он и его военные заплатят высокую цену», — предупредила администрация Трампа. ​

Через день после этого официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что доказательства подготовки Асадом химической атаки опубликованы не будут, так как основаны на разведывательной информации.

В Кремле заявление Белого дома сочли угрозами и назвали их неприемлемыми. Власти России осведомлены о заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, но не знают, на чем основана информация о подготовке сирийским правительством атаки с использованием химического оружия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Конечно же, какие-то подобные угрозы законному руководству Сирийской Арабской Республики мы также считаем неприемлемыми. Важно при этом отметить, что мы считаем абсолютно недопустимым и неприемлемым использование химических отравляющих веществ.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России

Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон договорился с президентом Трампом о совместной работе «над общим ответом» в случае новой химической атаки в Сирии в ходе телефонного разговора, отмечает агентство.

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Позже CNN сообщила, что Вашингтон уже подготовил самолеты и корабли для возможной атаки авиабазы в Сирии, в случае если сирийские военные применят химическое оружие. Однако, по словам источников, на базе Шайрат, откуда, по данным американских военных, может произойти химатака, пока не зафиксирована подозрительная деятельность сирийских военных.

7 апреля корабли военно-морских сил США нанесли удар по авиабазе правительственных войск на территории Сирии, выпустив более 50 ракет «Томагавк». Атака была произведена по личному приказу Трампа в качестве ответной меры на применение войсками Асада химического оружия в провинции Идлиб. Москва назвала обвинения сирийского руководства недоказанными.

Комментарии
11
Юрий Жданов
Балаболы американцы, это они проверяли реакцию на свое заявление.
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Иван Петров
Ну прямо как дети: сначала что-то придумают, потом на ровном месте фантазируют, что, якобы, все их испугались.
Может л/с пентагона пропустить через Кашинку (для профилактики или выявления психических расстройств и фобий)?
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Николай Крещенко
нужно сказать что Америка хотела применить атомное оружие, ну а мы пообещали применить в ответ, ну и они в итоге отказались от его применения. ну и то что это наша заслуга
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