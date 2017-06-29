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09:37 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Сотрудникам Пентагона хотят запретить использовать программы Касперского

Сотрудникам министерства обороны США хотят запретить использовать программное обеспечение, разработанное «Лабораторией Касперского», из-за опасений, что российская компания может быть подвержена влиянию Кремля.

Источник: AP 2017

Соответствующая поправка появилась в проекте документа, утверждающего структуру оборонного бюджета на 2018 год (National Defense Authorization Act). Один из разделов документа посвящен России, которая, как говорится в документе, «вовлечена в активную и целенаправленную кампанию, цель которой подорвать целостность американской демократии».

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В разделе о России утверждается финансирование операции по укреплению восточных рубежей НАТО ($6.4 млрд), выделение до $100 млн странам Балтии на повышении их обороноспособности и $500 млн на военную помощь Украине, а также другие статьи расходов.

Отдельным пунктом в разделе прописано, что документ «запрещает министерству обороны использовать платформы, разработанные “Лабораторией Касперского” из-за сообщений о том, что компания, которая базируется в Москве, может быть подвержена влиянию российских властей».

Пункт о «Лаборатории Касперского» был добавлен в документ сенатором от штата Нью-Гемпшир Джоан Шаин, которая, комментируя свою инициативу, заявила, что «Касперскому» нельзя доверять защиту оборонной инфраструктуры США и что потенциальные связи компании с Кремлем ее «очень волнуют».

В среду агенты Федерального бюро расследований провели беседы с несколькими сотрудниками «Лаборатории Касперского», проживающими в США. Связаны ли эти беседы с расследованием ФБР о потенциальном вмешательстве России в американские выборы — непонятно.

Ранее руководители спецслужб США заявляли, что ими изучался факт использования правительственными чиновниками программного обеспечения от «Лаборатории Касперского».

Основатель компании Евгений Касперский в сети Reddit заявил, что готов предстать перед сенатом США и развеять эти опасения.

В США конгресс и ФБР сейчас ведут расследование попыток России повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году с целью помешать Хиллари Клинтон стать главой государства.

Кремль последовательно отрицал подобное вмешательство, однако американские спецслужбы единодушно заявляли, что не сомневаются в том, что оно было.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
4
алекс ефимова
Слушайте,а может и Солнце тоже находится под влиянием Кремля....
Похоже в США напряженка с местами в психушках....
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Альф Утангри
Если по чесноку , то кашперского не нужно ставить вообще никому , так как выявление угроз написаных самим же автором , это второстепенная задача проги , судя по загрузке компа эта софтина живет своей жизнью и требует для нее большую часть ресурсов )))))
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УК Максим Ходырев
Вот упертое стремление стран Запада нас зажимать.. вот реально выход здесь только один - становиться сильнее, и прежде всего экономически... а пока мы храним свои резервы в долларах - все это пустая болтовня... тут два пути - либо в нато вступить, либо становиться сильнее и строить независимую цивилизацию под названием Российская Федерация без привязок к национальному фактору! Мы реально уникальная многонациональная и многоконфессиональная страна, намного старше и древнее историей, чем США, но по СМИ есил посмотреть - риторика опять старая, нас все гнобят и тп... все же просто - либо мы кого то тюкаем - либо нас) последнее время почему то нас)
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