Сотрудникам Пентагона хотят запретить использовать программы Касперского

Соответствующая поправка появилась в проекте документа, утверждающего структуру оборонного бюджета на 2018 год (National Defense Authorization Act). Один из разделов документа посвящен России, которая, как говорится в документе, «вовлечена в активную и целенаправленную кампанию, цель которой подорвать целостность американской демократии».

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В разделе о России утверждается финансирование операции по укреплению восточных рубежей НАТО ($6.4 млрд), выделение до $100 млн странам Балтии на повышении их обороноспособности и $500 млн на военную помощь Украине, а также другие статьи расходов.

Отдельным пунктом в разделе прописано, что документ «запрещает министерству обороны использовать платформы, разработанные “Лабораторией Касперского” из-за сообщений о том, что компания, которая базируется в Москве, может быть подвержена влиянию российских властей».

Пункт о «Лаборатории Касперского» был добавлен в документ сенатором от штата Нью-Гемпшир Джоан Шаин, которая, комментируя свою инициативу, заявила, что «Касперскому» нельзя доверять защиту оборонной инфраструктуры США и что потенциальные связи компании с Кремлем ее «очень волнуют».

В среду агенты Федерального бюро расследований провели беседы с несколькими сотрудниками «Лаборатории Касперского», проживающими в США. Связаны ли эти беседы с расследованием ФБР о потенциальном вмешательстве России в американские выборы — непонятно.

Ранее руководители спецслужб США заявляли, что ими изучался факт использования правительственными чиновниками программного обеспечения от «Лаборатории Касперского».