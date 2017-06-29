Сотрудникам Пентагона хотят запретить использовать программы Касперского
Сотрудникам министерства обороны США хотят запретить использовать программное обеспечение, разработанное «Лабораторией Касперского»,
Сотрудникам министерства обороны США хотят запретить использовать программное обеспечение, разработанное «Лабораторией Касперского»,
Соответствующая поправка появилась в проекте документа, утверждающего структуру оборонного бюджета на 2018 год (National Defense Authorization Act). Один из разделов документа посвящен России, которая, как говорится в документе, «вовлечена в активную и целенаправленную кампанию, цель которой подорвать целостность американской демократии».
В разделе о России утверждается финансирование операции по укреплению восточных рубежей НАТО ($6.4 млрд), выделение до $100 млн странам Балтии на повышении их обороноспособности и $500 млн на военную помощь Украине, а также другие статьи расходов.
Отдельным пунктом в разделе прописано, что документ «запрещает министерству обороны использовать платформы, разработанные “Лабораторией Касперского”
Пункт о «Лаборатории Касперского» был добавлен в документ сенатором от штата
В среду агенты Федерального бюро расследований провели беседы с несколькими сотрудниками «Лаборатории Касперского», проживающими в США. Связаны ли эти беседы с расследованием ФБР о потенциальном вмешательстве России в американские выборы — непонятно.
Ранее руководители спецслужб США заявляли, что ими изучался факт использования правительственными чиновниками программного обеспечения от «Лаборатории Касперского».
В США конгресс и ФБР сейчас ведут расследование попыток России повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году с целью помешать Хиллари Клинтон стать главой государства.
Кремль последовательно отрицал подобное вмешательство, однако американские спецслужбы единодушно заявляли, что не сомневаются в том, что оно было.
Похоже в США напряженка с местами в психушках....