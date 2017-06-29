Вертолет ТОФ совершил уникальный перелет через всю Россию

Летчики преодолели расстояние от города Оленегорск в Мурманской области до поселка Монгохто в Хабаровском крае.
Новенький вертолет приняли на авиабазе в Мурманской области, а затем перегнали его в место постоянной дислокации на аэродром «Каменный Ручей» морской авиации ТОФ.
«За время перелета вертолетчики 16 раз совершали дозаправку на военных аэродромах страны», — говорится в сообщении.
Справка «РГ».
Ми-8МТ — многоцелевой вертолет среднего класса, модернизированный вариант Ми-8. В отличие от предшественника, у него другая форма на воздухозаборниках, установлены пылезащитные устройства. Выхлопные сопла двигателей овальной формы.
На военных вариантах могут быть встроены 7,62 или 12,7-миллиметровый пулемет в носовой подвижной установке, а в боковых проемах десантного отделения — пулеметы и гранатометы.