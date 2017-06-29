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09:27 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке появился еще один почетный гражданин

Торжественное собрание.

Источник: VLADNEWS

Торжественное собрание в честь Дня города проходит во Владивостоке в зале «Fesco-hall» сегодня, 29 июня. Мероприятие посвящёно 157-летию приморской столицы.

На торжественное собрание приглашены порядка 1200 жителей города — учителя, воспитатели, медицинские работники, спортсмены, студенты, художники, представителя флота, почётные граждане, ветераны и многие другие. На сцене «Fesco-hall» уже успели выступить Константин Межонов, Александр Ролик и Павел Серебряков.

Традиционно самым торжественным моментом собрания является церемония вручения регалий почётного гражданина Владивостока. В этом году удостоверение, медаль, лента и диплом почётного гражданина вручили ректору Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентину Шуматову.

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