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10:50 (мск), источник: Actualitati.md

На что Минтруда Молдовы просит 1,21 млрд леев?

По инициативе министерства труда, социальной защиты и семьи, правительство рассмотрит проект внедрения в 2017 году национальной стратегии занятости населения на 2017−2021 годы, сообщают «Молдавские ведомости».

Источник: Actualitati.md

Правительство наметило рассмотреть и одобрить множество проектов, но конкретные цели стратегии пока не обозначаются. Однако, со стоимостью чиновники определились с ходу на все про все им понадобятся 1,21 миллиард леев.

По данным Национального бюро статистики, занятое население составляет около 717 тысяч. По отношению к 3,02 миллиона данной категории это 23,7%, в то время как минтруда отмечает, что это цифра составляет 40,8%.

Как утверждает минтруда, в 2016 году официально было зарегистрировано всего 50 тысяч безработных, из которых были трудоустроены 17,6 тысячи. Выходит, что большой проблемы с безработными официально нет. Они ведь составляют менее двух процентов от трудоспособного населения. Но тогда почему и для чего на 2017 год требуются 1,21 миллиарда лей?

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