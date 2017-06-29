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09:42 (мск), источник: УНИАН

Зона свободной торговли между Украиной и Канадой начнет работать 1 августа — посол

Зона свободной торговли между Украиной и Канадой начнет работать с 1 августа 2017 года. Об этом посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил в Twitter.

Источник: УНИАН

«Спешу сообщить: свободная торговля между Украиной и Канадой стартует 1 августа. Канада направила нам ноту о завершении ратификационных процедур», — отметил дипломат.

Как сообщал УНИАН, 2 июня Канада вслед за Украиной завершила процедуры по ратификации соглашения о зоне свободной торговли.

По оценкам Минэкономразвития, Украина после вступления в силу соглашения о свободной торговле с Канадой сможет наращивать свой экспорт в эту страну на $0,6 млн ежегодно, а также в среднесрочной перспективе это позволит рассчитывать на дополнительные инвестиции.

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