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10:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Экс-глава Арамиля станет советником губернатора

С перспективой устройства в правительство.

Источник: УралИнформБюро

Бывший глава Арамиля Владимир Герасименко перешел на работу в администрации губернатора Свердловской области. Чиновник 30 июня заступает на пост советника главы региона.

Как рассказал «Уралинформбюро» сам Герасименко, точно его функционал пока не прописан, но будет составлен в ближайшие дни. С большой долей вероятности на новой работе чиновнику поручат взаимодействие с муниципальными образованиями и законодательными органами.

В новой должности Герасименко проработает 2−3 недели, затем его переведут на работу в правительство. Куда конкретно, чиновник пока не рассказывает, однако известно, что это одно из министерств, а должность будет не ниже заместителя министра.

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