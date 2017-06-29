Мининформ: с 1 июля обязательна возрастная маркировка СМИ

Необходимость возрастных маркировок прописана поправками в законы «О СМИ» и «Об издательском деле». Цель подобных знаков — защитить детей от информации, которая может им навредить.

Как напомнили в Мининформе, с 1 июля этого года запрещается распространение на территории Беларуси СМИ, в том числе и иностранных, а также печатной продукции без знака возрастной категории.

Возрастные категории в Беларуси будут следующими: 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+.

Для интернет-СМИ присвоение возрастной маркировки не является обязательным, однако в Мининформе уверены, что добровольное указание ценза будет «позитивно воспринято в обществе».

Есть в требованиях о присвоении возрастной маркировки и исключения. Например, теле- и радиопередачи в прямом эфире маркировать не надо. Нет необходимости присваивать категорию также передачам информационно-аналитического, информационного, культурно-просветительного, спортивного и духовно-просветительного характера.

Не придется присваивать маркировку и тем иностранным теле- и радиопрограмам, которые в Беларуси распространяются без изменения формы или содержания. Нет необходимости ставить категории и на обложке ведомственных изданий. Существует и ряд иных исключений.