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11:07 (мск), источник: РИА Новости

Генсек НАТО прокомментировал регулярные перехваты самолетов над Балтикой

БРЮССЕЛЬ, 29 июн — РИА Новости, Владимир Добровольский. Большая часть перехватов самолетов, которые проводятся ВВС стран НАТО и РФ над Балтийским морем, выполняются профессионально и безопасным образом, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Источник: РИА Новости

«Большая часть перехватов в Балтийском регионе совершается профессионально и безопасно обеими сторонами. Не нужно смешивать перехваты, которые являются обычной процедурой идентификации самолетов, с опасными ситуациями», — сказал Столтенберг журналистам перед заседанием министров обороны стран-членов НАТО.

По его словам, «перехват самолета — это обычная процедура, но иногда они совершаются непрофессионально и создают опасность». «Поэтому мы изучаем возможности повышения безопасности в регионе Балтийского моря», — отметил генсек.

Он вновь приветствовал инициативу Финляндии по проведению встреч международной экспертной группы по повышению безопасности в районе Балтики, в которую, по его словам, входят «Швеция, Финляндия, Балтийские страны, НАТО и некоторые другие организации и страны».

«Они работают над тем, как можно повысить безопасность в Балтийском регионе, что включает вопросы использования транспондеров и, конечно, вопросы должного поведения пилотов, чтобы при наличии большего числа военных самолетов в воздухе, учений и перехватов все проводилось безопасным образом», — заявил Столтенберг.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

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