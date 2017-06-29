Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев 29 июня отмечает 70-летие

Церемонию поздравления Валерия Шанцева с 70-летием начал депутат Госдумы Вячеслав Никонов.

Он направил поздравление от имени Госдумы и отметил, что Валерия Шанцева хорошо знают в Москве, но сейчас он уже чувствует себя нижегородцем. «Он мыслит, чувствует как нижегородец и знает, что нужно региону», — добавил депутат.

В свою очередь представитель парламента Нижегородской области в Федеральном собрании Александр Вайнберг сказал, что Валерий Шанцев настоящий мужчина, государственник и просто хороший человек.

В заключение поздравления председатель парламента Евгений Лебедев подарил Валерию Шанцеву альбом с фотографиями губернатора и депутатского корпуса.

Кроме этого, губернатору вручили диплом «Почетного гражданина Нижегородской области».

Редакция агентства «НТА-Приволжье» также присоединяется к поздравлениям.

СПРАВКА

Валерий Шанцев родился 29 июня 1947 года в Костромской области. Закончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Службу в Вооруженных силах Советского Союза прошел на Сахалине в войсках Противовоздушной обороны.

В 1994 году назначен префектом Южного административного округа Москвы, самого крупного в столице. В 1996 году избран вице-мэром города, а вскоре назначен первым вице-премьером правительства Москвы, руководителем комплекса социальной сферы. В 1999 году повторно переизбран на должность вице-мэра Москвы.

8 августа 2005 года Законодательным собранием утвержден на должность губернатора Нижегородской области. Валерий Шанцев имеет высокие государственные награды: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Почета, медали «За трудовое отличие», «За доблестный труд», «За трудовую доблесть», «За боевое содружество», имеет почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» и др.

Он имеет двоих детей и троих внуков. Увлекается рыбалкой, охотой, бильярдом. В разные годы занимался 13 видами спорта, в настоящий момент предпочитает плавание и большой теннис.