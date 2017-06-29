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10:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Порошенко поручил изменить в Конституции Украины статус Крыма

Президент Украины Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии проработать вопрос по изменению статуса Крыма. Об этом в эфире программы «Итоги дня» на украинском «5 канале» рассказал депутат Верховной Рады Юрий Чижмарь.

Источник: Reuters

«Мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны», — заявил парламентарий, который является членом комиссии.

На данный момент комиссия, по его словам, активно работает над разделом 10 Конституции, «где описан статус Автономной Республики Крым». Больше никаких подробностей Чижмарь не сообщил.

26 июня Порошенко выразил мнение, что «вскоре наши флаги будут развеваться гордо в свободном украинском Крыму».

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В апреле группа депутатов Рады, в том числе лидеры признанного экстремистским и запрещенного в России меджлиса Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, предложила законодательно закрепить за полуостровом политический статус «национально-территориальной автономии крымско-татарского народа в пределах унитарной Украины».

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве подчеркивают, что процедура воссоединения региона с РФ соответствовала нормам международного права. Президент Владимир Путин в сентябре 2016-го года указал, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма закрыт.

Комментарии
1
Евгений Евгений
Все еще во сне видят Крым своим, мечтать не вредно.
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