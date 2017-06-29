Порошенко поручил изменить в Конституции Украины статус Крыма

«Мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны», — заявил парламентарий, который является членом комиссии.

На данный момент комиссия, по его словам, активно работает над разделом 10 Конституции, «где описан статус Автономной Республики Крым». Больше никаких подробностей Чижмарь не сообщил.

26 июня Порошенко выразил мнение, что «вскоре наши флаги будут развеваться гордо в свободном украинском Крыму».