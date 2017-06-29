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10:55 (мск), источник: РИА Крым

Порошенко поручил лишить Крым автономного статуса

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости (Крым). Президент Украины Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии страны подготовить проект изменений в основной закон относительно статуса Крыма, пишут украинские СМИ.

Источник: Reuters

Информацию о подготовке такого документа подтвердил народный депутат от «Радикальной партии», член Конституционной комиссии Юрий Чижмарь. По его словам, «Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны».

«Что касается сегодня, то мы работаем только по статусу Крыма, потому что мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны», — сказал Чижмарь.

Как сообщают украинские СМИ, в мае администрация президента уже обсуждала изменения Конституции в отношении Крыма и крымских татар. Согласно обсуждаемым вариантам, полуострову может быть «присвоен» статус национальной автономии крымско-татарского народа.

В январе внефракционный депутат ВР Надежда Савченко заявила, что вернуть Донбасс под контроль Украины мирным путем можно только в случае «сдачи» России Крыма. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию не устраивает такой вариант, так как РФ не намерена обсуждать принадлежность Крыма.

В тот же время народный депутат фракции БПП, председатель «Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров призвал президента Украины Петра Порошенко срочно созвать Конституционную комиссию и заняться статусом Крыма.

*Организация запрещена в России.

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