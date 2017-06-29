Бюджет Новосибирской области увеличен на 3 млрд рублей

— Законопроект является второй в этом году законодательной инициативой по корректировке областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018−19 годов, — сказал, выступая с докладом перед депутатами, заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко.
Он напомнил, что Заксобрание смогло успешно отрегулировать финансовые обязательства по соглашению с федеральным бюджетом в части исполнения условий софинансирования.
— Мы полностью обеспечили необходимыми ресурсами наши ассигнования для выполнения указов Президента РФ, в частности, повышения заработной платы, реализации задач по строительству акушерских пунктов в сельской местности. Также нивелировали для дорожного фонда последствия, связанные с централизацией части акцизов на продукты в федеральный бюджет, обеспечили ресурсами по мерам социальной поддержи наших граждан, — сказал министр. — Мы выполнили свои обещания органам местного самоуправления в части компенсации дополнительных расходов, обусловленных приостановкой льгот по уплате налога на имущество в отношении автомобильных дорог.
По мнению Виталия Голубенко, итоги исполнения бюджета по доходам показали достаточно устойчивое поступление собственных и налоговых доходов, это позволило сформировать дополнительные бюджетные инициативы.
— С учетом увеличения по собственным доходам и с учетом оценки расходной части бюджета с точки зрения внутренних резервов, мы добавили в расходы общий объем ресурсов в объеме 3 миллиарда рублей, — сказал министр финансов регионального правительства.
Председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов пояснил:
— Изменения в бюджет коснутся позиций очень многих бюджетных назначений. В частности, таких текущих и необходимых, как подготовка к зиме жилищно-коммунального хозяйства города, а также финансирование целого ряда объектов культурной, спортивной, образовательной сферы, которые требуют и ремонта, и нового финансирования. Изменения помогут поддержать и агропромышленный комплекс.
Александр Морозов отметил, что 3 миллиарда рублей — это серьезный процесс изменения бюджета.
— Думаю, что все запланированные средства, прежде всего, на выполнение бюджетных назначений в социальной сфере, мы обеспечим. Динамика налоговых пополнений в бюджет позволяет нам надеяться, что бюджет 2017 года будет исполнен в полной мере.