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11:54 (мск), источник: VN.ru

Бюджет Новосибирской области увеличен на 3 млрд рублей

Доходы региона позволили увеличить бюджет 3 миллиарда рублей. За принятие этого решения 29 июня проголосовали депутаты Заксобрания во время работы 22-й сессии. В первом и втором чтении они одобрили поправки в проект закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

— Законопроект является второй в этом году законодательной инициативой по корректировке областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018−19 годов, — сказал, выступая с докладом перед депутатами, заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко.

Он напомнил, что Заксобрание смогло успешно отрегулировать финансовые обязательства по соглашению с федеральным бюджетом в части исполнения условий софинансирования.

— Мы полностью обеспечили необходимыми ресурсами наши ассигнования для выполнения указов Президента РФ, в частности, повышения заработной платы, реализации задач по строительству акушерских пунктов в сельской местности. Также нивелировали для дорожного фонда последствия, связанные с централизацией части акцизов на продукты в федеральный бюджет, обеспечили ресурсами по мерам социальной поддержи наших граждан, — сказал министр. — Мы выполнили свои обещания органам местного самоуправления в части компенсации дополнительных расходов, обусловленных приостановкой льгот по уплате налога на имущество в отношении автомобильных дорог.

По мнению Виталия Голубенко, итоги исполнения бюджета по доходам показали достаточно устойчивое поступление собственных и налоговых доходов, это позволило сформировать дополнительные бюджетные инициативы.

— С учетом увеличения по собственным доходам и с учетом оценки расходной части бюджета с точки зрения внутренних резервов, мы добавили в расходы общий объем ресурсов в объеме 3 миллиарда рублей, — сказал министр финансов регионального правительства.

Председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов пояснил:

— Изменения в бюджет коснутся позиций очень многих бюджетных назначений. В частности, таких текущих и необходимых, как подготовка к зиме жилищно-коммунального хозяйства города, а также финансирование целого ряда объектов культурной, спортивной, образовательной сферы, которые требуют и ремонта, и нового финансирования. Изменения помогут поддержать и агропромышленный комплекс.

Александр Морозов отметил, что 3 миллиарда рублей — это серьезный процесс изменения бюджета.

— Думаю, что все запланированные средства, прежде всего, на выполнение бюджетных назначений в социальной сфере, мы обеспечим. Динамика налоговых пополнений в бюджет позволяет нам надеяться, что бюджет 2017 года будет исполнен в полной мере.

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