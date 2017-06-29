Бюджет Новосибирской области увеличен на 3 млрд рублей

— Законопроект является второй в этом году законодательной инициативой по корректировке областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018−19 годов, — сказал, выступая с докладом перед депутатами, заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко.

Он напомнил, что Заксобрание смогло успешно отрегулировать финансовые обязательства по соглашению с федеральным бюджетом в части исполнения условий софинансирования.

— Мы полностью обеспечили необходимыми ресурсами наши ассигнования для выполнения указов Президента РФ, в частности, повышения заработной платы, реализации задач по строительству акушерских пунктов в сельской местности. Также нивелировали для дорожного фонда последствия, связанные с централизацией части акцизов на продукты в федеральный бюджет, обеспечили ресурсами по мерам социальной поддержи наших граждан, — сказал министр. — Мы выполнили свои обещания органам местного самоуправления в части компенсации дополнительных расходов, обусловленных приостановкой льгот по уплате налога на имущество в отношении автомобильных дорог.