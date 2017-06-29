Чернышев: процесс по делу Березовского для региона рентабелен и эффективен

Руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Илья Чернышев прокомментировал ход борьбы региона за выплату долгов из наследства покойного олигарха Бориса Березовского, пишет «ФедералПресс».

«К настоящему времени на осуществление процесса потрачено порядка 33,5 млн рублей. В бюджет же Самарской области было взыскано примерно 83,5 млн рублей (часть средств взыскано в фунтах стерлингов, которые еще не проданы, поэтому сумма примерная). Таким образом, процесс по делу Бориса Березовского в настоящее время для региона рентабелен и эффективен», — сообщил Илья Чернышев, добавив: самарским властям удалось взыскать на территории Великобритании сумму в размере 122 695,7 фунтов стерлингов (примерно 8,5 млн рублей).

Напомним, конкурсные управляющие несостоятельного наследства Бориса Березовского и Самарская область готовятся к мировому соглашению, текст которого опубликован на сайте региональных властей. Губернию признают необеспеченным кредитором, которому олигарх задолжал 13,5 млн фунтов стерлингов или 1,01 млрд рублей по текущему курсу. Интересы Самарской области в британском суде с 2012 года представляет компания Pinsent Masons LLP.